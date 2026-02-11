La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un delito grave de lesiones en Castro del Río

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntas autoras de un delito grave de lesiones ocurrido en la localidad cordobesa de Castro del Río.

Los hechos se iniciaron en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad, donde se produjo una discusión entre varias personas que, según la investigación, pretendían agredir a otro cliente del local.

Agresión en la vía pública

La víctima, tras reconocer a la persona que iba a ser agredida, decidió interponerse para mediar e impedir la pelea, logrando inicialmente evitar el enfrentamiento. Sin embargo, momentos después, cuando abandonaba el establecimiento y ya en la vía pública, fue agredida por cuatro individuos del grupo anterior.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter grave, necesitando asistencia médica urgente, con puntos de sutura en la cabeza y fractura de un pie.

Identificación de los presuntos agresores

Tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Castro del Río, se inició una investigación que permitió identificar y localizar a los cuatro presuntos agresores, todos ellos vecinos de la localidad de Nueva Carteya.

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.