Religión
La exposición de Arte Cofrade de Puente Genil muestra el Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba en figuras bíblicas
La muestra dedicada a Fructuoso Sánchez Torres, con figuras y enseres de cofradías pontanesas, se podrá visitar hasta el 21 de marzo en el Mercado de Abastos
La sala expositiva cultural del Mercado de Abastos de Puente Genil acoge la exposición Camino del Calvario. El Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba a través del arte cofrade pontanés, una muestra dedicada a la figura de Fructuoso Sánchez Torres, muy recordado por su implicación y entrega a la Semana Santa local.
La concejala de Cultura, María Delgado, destacó en la inauguración la idoneidad del mercado como espacio expositivo por su ubicación céntrica y subrayó la importancia de dedicar la muestra a Fructuoso Sánchez, "una persona clave en la historia reciente de nuestras cofradías y corporaciones". Artífice de la primera exposición de Semana Santa que se hizo en Los Frailes, era un hombre que ha supuesto mucho para nuestra Semana Santa, ya que fue manantero ejemplar, estuvo en la directiva de la Agrupación de Cofradías, fue mayordomo del Humilde y dedicó toda su vida a la corporación El Degüello.
Ocho estaciones con figuras y enseres de las cofradías locales
En nombre de la familia, su hijo Francisco José agradeció el homenaje y el cariño recibido, señalando que la exposición es "preciosa y un disfrute para todos". "Mi padre era un enamorado de su pueblo, y el pueblo se lo está devolviendo con creces, estamos muy satisfechos y agradecidos y en deuda con el cariño recibido".
La exposición recoge ocho estaciones del Vía Crucis, representadas a través de figuras y enseres de distintas cofradías pontanesas. Cada estación tiene lo más representativo de la Semana Santa local, que son las figuras bíblicas. Las hay de diferentes cofradías y corporaciones, como el Huerto, Jetones, Lavatorio, Prendimiento, Pretorio Romano, Los Romanos, Virgen de las Lágrimas y Santo Sepulcro, Afligidos...)
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maíz, definió la muestra como "un testimonio de fe, tradición y patrimonio". Cada pieza y obra es fruto de hermanos que han sabido engrandecer nuestro patrimonio. No es solo una exposición sino un recorrido por nuestra identidad, y parte de la historia de Puente Genil entendiendo la fe como vehículo de cultura y encuentro”.
Una de las celebraciones más originales de Andalucía
El alcalde, Sergio Velasco, puso en valor la iniciativa como "una forma de acercar la esencia de la Semana Santa de Puente Genil tanto a vecinos como a visitantes. Es una motivación estupenda para darnos cuenta de la potencialidad que tiene un lugar como este y, si somos líderes en el centro de Andalucía en Navidad, nuestra Semana Santa es una de las más potentes de toda Andalucía y de las más originales, de modo que solo podría haber una exposición como esta en una ciudad como Puente Genil".
La exposición podrá visitarse hasta el 21 de marzo, en horario de tarde, de 17.30 a 20.30 horas, con apertura también en horario matinal los viernes y sábados, además de visitas guiadas y actividades educativas para escolares.
