Por el temporal

La Diputación de Córdoba mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar

Salvador Fuentes explica que los parámetros de turbidez, que habían mejorado, han vuelto a subir, por lo que Emproacsa sigue abasteciendo a la población con tres camiones diarios

Vecinos de Rute recogen agua del camión cisterna, el primer día de la medida.

Vecinos de Rute recogen agua del camión cisterna, el primer día de la medida. / M. González

Manuel Padilla

Iznájar

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa provincial de aguas, Emproacsa, mantendrá una semana más el suministro de agua a través de camiones cisterna en Rute e Iznájar, un servicio que se puso en marcha para garantizar el abastecimiento tras haberse declarado el agua como no apta para su consumo alimentario como consecuencia del temporal.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado que "estábamos esperando la borrasca del viernes pero tenemos ya una cantidad de agua considerable y ayer los parámetros de turbidez del manantial de La Hoz subían, cuando venían bajando progresivamente y teníamos unas previsiones de a mediados de semana volver a la normalidad".

Ante esta situación, ha proseguido, "se prolonga que el agua no esté apta para consumo alimentario y de higiene bucal y, por tanto, alargamos una semana este servicio de suministro con camiones cisterna ante la previsión de nuevas precipitaciones durante los próximos días".

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, atiende a la prensa en el ayuntamiento iznajeño.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, atiende a la prensa en el ayuntamiento iznajeño. / Padilla

El presidente provincial ha abundado en que "una vez el agua alcance los niveles permitidos de turbidez, que son los cinco puntos, tenemos que tener tres analíticas consecutivas cada 24 horas que garanticen que el agua está estable y que es apta según lo establecido por la Delegación de Salud. A partir de ahí, volveremos a la normalidad".

Tres camiones para los dos núcleos principales y sus aldeas

El presidente de la Diputación, que se ha reunido con los responsables municipales de Rute e Iznájar, David Ruiz y Lope Ruiz, para trasladarles directamente esta noticia, ha recordado que "el operativo está compuesto por tres camiones; una cisterna con 18.000 litros de capacidad para Rute y otras dos, de 12.000 litros cada una, para Iznájar pueblo y para sus aldeas. El agua se carga en la ETAP de Iznájar".

Los núcleos afectados por esta medida son Iznájar, El Higueral, Cierzos y Cabrera, Arroyo de Priego, Solerche, El Jaramillo, El Lorite, Los Juncares, La Celada, La Fuente del Conde, Los Ventorros de Balerna, El Adelantado, Las Chozas, La Hoz, Corona-Algaida-Gata, Los Concejos, Alarconas-Antorchas, Montes Claros, Arroyo del Cerezo, Valenzuela y Llanadas y Rute.

Para el viernes se esperan de nuevo fuertes lluvias y habrá que esperar varios días a que bajen los niveles y salga del manantial agua limpia. El presidente de la Diputación ha agradecido la coordinación mantenida estos días con los alcaldes de Iznájar y Rute.

Noticias relacionadas y más

La comparecencia ante los medios de comunicación se ha producido en el Ayuntamiento de Iznájar, donde su alcalde, Lope Ruiz, y el alcalde de Rute, David Ruiz, han agradecido el apoyo mostrado por la Diputación y las rápidas medidas puestas en marcha para garantizar el suministro de agua mediante cisternas.

