La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades de crecimiento que ofrece para la provincia

El Salón de Actos del Palacio de la Merced se ha convertido en escenario de debate sobre las oportunidades de futuro que en torno al sector de la defensa se abrirán en la provincia de Córdoba con la llegada de la BLET, “un foro de reflexión necesario para abordar sectores clave para nuestro territorio como son la defensa, la banca o la construcción”.

De este modo lo ha señalado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de agradecer la colaboración del Consejo Social de la UCO y de AJE Córdoba, agentes implicados, junto a la institución provincial e Iprodeco, en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Fuentes ha insistido en que “desde la Diputación venimos apoyando todas las propuestas destinadas a analizar las potencialidades que traerá consigo la Base Logística del Ejército de Tierra, sin duda, una oportunidad estratégica para toda la provincia”.

Así, ha continuado, “hemos colaborado en iniciativas clave como el Clúster Logístico y el Proyecto Formativo Singular, junto a la Junta de Andalucía, CECO y el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de formar personal cualificado adaptado a las necesidades reales de las empresas”.

Jornada sobre la BLET en el Palacio de la Merced. / CÓRDOBA

“Del mismo modo, gracias al Plan Director Innovación Tecnológica Dual hemos logrado sentar a 41 empresas y 20 centros formativos en torno a un objetivo común, el de conectar formación y realidad productiva”, ha apostillado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, “la BLET no es solo un proyecto a futuro, sino que ya estáactuando como polo de atracción empresarial, con compañías tecnológicas y del sector defensa que han comenzado a instalarse en Córdoba incluso antes de que la base esté plenamente operativa”.

Según Fuentes, “esto explica por qué podemos decir con certeza que el avance industrial de Córdoba es una realidad. Y es que la industria representa ya en torno al 15% del empleo de la provincia, habiéndose creado en el último año más de 12.000 nuevos empleos. Un crecimiento que tiene consecuencias directas en el mercado inmobiliario, y en la necesidad de contar con un parque de viviendas suficiente, asequible y digno. Un hecho en el que también trabaja la Diputación, contando para ello con una herramienta esencial como es Cinco SA”.

“En definitiva, se trata de utilizar foros como este para convertir la reflexión en acción, para ponernos manos a la obra para que industria y vivienda avancen juntas y la BLET sea una verdadera palanca de transformación para nuestro territorio”, ha concluido Fuentes.