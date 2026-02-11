Córdoba recibirá 21 millones de euros de la Junta para reparar carreteras dañadas por las borrascas

La provincia de Córdoba contará con una inversión inicial de 21 millones de euros dentro del plan de choque activado por la Junta de Andalucía para reparar los daños provocados por las últimas borrascas en la red autonómica de carreteras. En total, el Gobierno andaluz ha estimado en 535 millones de euros el coste global de los desperfectos en toda la comunidad.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de estas primeras estimaciones y ha reafirmado el compromiso de actuar “cuanto antes” para restablecer la normalidad en las infraestructuras afectadas. Como primera medida, se aprobará una fase inicial de obras de emergencia por valor de más de 260 millones de euros.

Más de 600 incidencias

En el conjunto de Andalucía, las intensas lluvias han provocado 47 cortes totales en 38 carreteras autonómicas y 117 cortes parciales que afectan a carriles, vías de servicio, ramales de enlace y pasos inferiores. Desde el inicio del temporal, la Consejería ha movilizado a medio millar de efectivos que han atendido más de 600 incidencias graves en más de 50 vías.

Díaz ha subrayado que la prioridad ha sido “garantizar la seguridad de las personas y evitar que ningún municipio quedara incomunicado”, destacando la labor ininterrumpida de los equipos de conservación de carreteras, así como la colaboración de ayuntamientos y ciudadanía.

Córdoba, la quinta provincia en financiación

En esta primera fase de actuaciones urgentes, la provincia de Cádiz concentrará la mayor inversión, con 107 millones de euros, seguida de Málaga (47 millones), Jaén (40 millones), Granada (22 millones), Córdoba (21 millones), Sevilla (17,5 millones) y Huelva (5,5 millones).

De forma paralela, la Junta trabaja ya en una segunda fase centrada en el refuerzo de firmes, con una previsión inicial de 275 millones de euros. Esta intervención se sumará a los 151,5 millones contemplados en el Plan de Asfaltado para 2026, una actuación extraordinaria que ya estaba presupuestada y licitada antes de los temporales.