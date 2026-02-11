Caminos de Pasión presenta su programa de Cuaresma, con más de 70 actos culturales y litúrgicos

Caminos de Pasión ha presentado este miércoles su programa Días de Cuaresma, un acto que se ha celebrado en la sacristía de Bodegas Delgado de Puente Genil. Un año más, la Cuaresma convierte a los municipios que integran la ruta en la antesala de una de las celebraciones más arraigadas del interior de Andalucía: la Semana Santa.

Para ello, se ha diseñado una programación que este año lleva como lema Tradición viva en el corazón de Andalucía. El programa reúne más de 70 actos culturales y litúrgicos, la undécima Ruta de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa con la participación de más de 80 establecimientos, la visita a más de 30 talleres artesanales, recorridos por un centenar de museos y exposiciones permanentes y temporales, así como más de una veintena de visitas turísticas temáticas guiadas por expertos locales.

Una carpa itinerante

Como complemento a esta oferta, y por segundo año consecutivo, Caminos de Pasión ha organizado una carpa itinerante que recorrerá los diez municipios de la ruta, acercando a pie de calle y en contacto directo con la población local la oferta turística y cultural vinculada a la Cuaresma y la Semana Santa.

Durante la presentación, el presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha señalado que "la Cuaresma es un momento clave para entender la Semana Santa del interior de Andalucía, porque es cuando se preparan los cultos, se ensayan los sones y se vive la tradición desde dentro, con una enorme implicación social". Velasco ha subrayado además que "este programa permite al visitante acercarse no solo a los actos religiosos, sino también al patrimonio, la gastronomía, la artesanía y la forma de vida de nuestros municipios, generando una experiencia turística completa y auténtica".

En este sentido, el presidente ha destacado que "Caminos de Pasión apuesta por un turismo cultural sostenible, vinculado al territorio y a su población, en el que el visitante comparte tiempo y espacio con quienes mantienen vivas estas tradiciones". Dentro de esta oferta hay actividades que se mantienen todo el año, como visitas guiadas interpretativas del patrimonio cofrade local, o menús degustación con la cocina típica de estas fechas, sumando las visitas a museos y espacios expositivos de Semana Santa en los lugares donde están.

La ruta en los pueblos de Córdoba

En la provincia de Córdoba, Lucena acogerá la celebración del Vía Crucis del Santísimo Cristo del Silencio y Priego el de la Hermandad de los Dolores; en Baena destacan los misereres; en Cabra, el Culto Mozárabe, y en Puente Genil los Sábados de Romanos.

Del 18 de febrero al 5 de abril será la Ruta de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa, que reúne a restaurantes, bares, conventos y confiterías donde degustar platos y dulces tradicionales, en algunos casos reinterpretados con toques contemporáneos. Este año, como novedad, se incorporan talleres, muestras y experiencias gastronómicas que permiten conocer de primera mano la elaboración de recetas típicas de este tiempo.