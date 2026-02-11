El Ayuntamiento de Priego destinará en 2026 un total de 135.000 euros para apoyar empresas

El Consistorio prieguense destinará 135.000 euros en el presente ejercicio 2026 al denominado Programa de Incentivos para el Apoyo al Emprendimiento y la Consolidación de Empresas.

El responsable de la delegación de Desarrollo Socio-Económico, José Guzmán, ha sido el encargado de presentar las principales características de esta convocatoria, que como recordaba el edil, el pasado ejercicio no se llevó a cabo, remontándose la anterior a 2023 con pagos efectuados en 2024, por lo que la intención es que dicho plan se ejecute dentro del año natural.

Según Guzmán, estos incentivos se distribuyen en cinco líneas, siendo la primera de ellas de apoyo al emprendimiento y al autoempleo, para la que se cuentan con 40.000 euros, contemplando ayudas de hasta 1.000 euros por beneficiario.

Las cinco líneas de ayuda

Como matizaba el edil, en este caso se cubrirán las altas desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, subvencionándose gastos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, como los derivados de su constitución, asesoría o proyectos vinculados al inicio de actividad.

La segunda línea, de consolidación empresarial, está dotada con 50.000 euros y en este caso está dirigida a empresas con un mínimo de dos años de antigüedad. En este caso se financian inversiones para mejorar el negocio, como equipamiento o reformas en el local, así como actuaciones para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas.

La tercera línea, dotada con 30.000 euros, tiene como objetivo fomentar la ubicación de empresas en suelo industrial mediante una bonificación de 15 euros por metro cuadrado, tanto para compra como para alquiler de nave. En este caso, según Guzmán, al tratarte de una nave de nueva construcción, la ayuda se haría efectiva con documentación que acredite el proyecto, siendo la licencia de obra favorable suficiente para que se abone la cuantía.

La cuarta línea del plan está destinada a promover la contratación indefinida, con incentivos de entre 500 y 750 euros según la jornada (parcial o completa), con un máximo de 1.000 euros por empresa. En este caso la dotación presupuestaria es de 5000 euros.

Por último, la quinta línea se destina a la promoción y comercialización empresarial, contando para ello con un presupuesto de 10.000 euros. En este caso, está destinada a micro y pequeñas empresas que hayan desarrollado acciones de expansión entre 2023 y 2025, subvencionándose gastos relacionados con la asistencia a ferias comerciales, estudios de mercado, publicidad, diseño gráfico, elaboración de catálogos y traducciones, con ayudas de hasta el 80% del gasto, con un máximo de 500 euros por empresa.