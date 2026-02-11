Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Montilla convoca una plaza de técnico de Juventud

El plazo de solicitud para cubrir el puesto de trabajo terminará el 20 de febrero

Centro de Información Juvenil de Montilla.

Centro de Información Juvenil de Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha formalizado una nueva convocatoria de empleo público para cubrir una plaza de técnico de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana y Educación, un proceso selectivo que ha quedado reflejado en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes 23 de enero y que amplía las oportunidades de acceso al empleo público en la localidad.

La resolución que sustenta esta convocatoria está fechada el 14 de enero de 2026 y establece que la plaza ofertada pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica. El sistema de selección previsto es el de oposición, por turno libre, conforme a las bases que regulan el procedimiento.

En cuanto al número de plazas, la convocatoria contempla un único puesto de técnico de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana y Educación, integrada en la estructura municipal y destinada a reforzar áreas vinculadas a la acción social, la participación y las políticas educativas del Ayuntamiento de Montilla.

Por lo que respecta a los plazos, el anuncio señala que el periodo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que el anuncio fue publicado el viernes 23 de enero, el plazo se inició el lunes 26 de enero, siguiendo el cómputo de días hábiles establecido en la normativa vigente. Atendiendo al mismo, la fecha estimada de finalización del plazo se sitúa en el viernes 20 de febrero de 2026.

