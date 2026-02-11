Empleo Público
El Ayuntamiento de Montilla convoca una plaza de técnico de Juventud
El plazo de solicitud para cubrir el puesto de trabajo terminará el 20 de febrero
El Ayuntamiento de Montilla ha formalizado una nueva convocatoria de empleo público para cubrir una plaza de técnico de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana y Educación, un proceso selectivo que ha quedado reflejado en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes 23 de enero y que amplía las oportunidades de acceso al empleo público en la localidad.
La resolución que sustenta esta convocatoria está fechada el 14 de enero de 2026 y establece que la plaza ofertada pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica. El sistema de selección previsto es el de oposición, por turno libre, conforme a las bases que regulan el procedimiento.
En cuanto al número de plazas, la convocatoria contempla un único puesto de técnico de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana y Educación, integrada en la estructura municipal y destinada a reforzar áreas vinculadas a la acción social, la participación y las políticas educativas del Ayuntamiento de Montilla.
Por lo que respecta a los plazos, el anuncio señala que el periodo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que el anuncio fue publicado el viernes 23 de enero, el plazo se inició el lunes 26 de enero, siguiendo el cómputo de días hábiles establecido en la normativa vigente. Atendiendo al mismo, la fecha estimada de finalización del plazo se sitúa en el viernes 20 de febrero de 2026.
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas