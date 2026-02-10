Vox denuncia que el la Junta de Andalucía "bloquea el desdoble de la A-306 y abandona a Córdoba y Jaén"

El diputado provincial de Vox, Rafa Saco, ha denunciado el "rechazo del Partido Popular y del Gobierno de Juanma Moreno" a la enmienda presentada por Vox para iniciar el desdoblamiento de la carretera A-306, que conecta Torredonjimeno con El Carpio, una vía estratégica para las provincias de Jaén y Córdoba.

La iniciativa de Vox incluía una dotación inicial de 6 millones de euros con el objetivo de comenzar las obras en 2026, pero fue rechazada por el PP, bloqueando así una infraestructura largamente demandada por los vecinos y por el tejido productivo de la zona.

“El PP vuelve a demostrar que Córdoba y Jaén no son una prioridad para Juanma Moreno. Rechazan una inversión imprescindible para la seguridad vial y el desarrollo económico de toda una comarca”, ha afirmado Rafa Saco en una nota de prensa remitida por Vox.

El diputado provincial ha advertido de que la A-306 soporta un tráfico elevado, con un alto riesgo de accidentes, y ha subrayado que la situación se ve agravada por el abandono en el mantenimiento y la falta de inversiones estructurales.

El temporal evidencia el "abandono"

Saco ha recordado que las deficiencias de la A-306 han quedado especialmente en evidencia tras los últimos temporales, que provocaron cortes de carretera, tramos gravemente dañados y vecinos incomunicados.

“Cada negativa del PP es una irresponsabilidad que se paga en seguridad y en oportunidades. El abandono de esta carretera ya no es una opinión, es un hecho que han sufrido directamente los vecinos”, ha señalado.