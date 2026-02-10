Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tren de borrascas

Los temporales provocan un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí

El Ayuntamiento ha cortado al acceso al paseo Reina Sofía en la ladera debido al riesgo en la zona y está elaborando informes técnicos para su estabilización

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Los dirigentes de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Benamejí observan el estado de la grieta este martes.

/ CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los temporales de la semana pasada han provocado un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí, un fenómeno geológico que lleva tres siglos provocando problemas en la localidad. Debido a los daños en la infraestructura viaria, el Ayuntamiento ha tenido que cerrar los accesos a la zona, según comunicó a través de un aviso en sus redes sociales.

En estos momentos está cortado el acceso al Paseo Reina Sofía (que circula al borde de la Grieta) desde la calle Carrera, y a su vez tampoco se puede llegar hasta el camino desde esta zona.

El deslizamiento provocado por las fuertes lluvias ha dañado el firme en la zona, que se ha quedado "inestable". El Ayuntamiento ha recordado que este tramo afectado por los temporales no estaba incluido en la consolidación realizada en la ladera hace años.

Camino cortado al paso en la Grieta de Benamejí la semana pasada.

/ CÓRDOBA

El Consistorio ya está realizando los informes técnicos correspondientes para remitirlos a los organismos encargados de la consolidación de la zona de riesgo "lo antes posible". Al mismo tiempo, en su comunicado el Ayuntamiento pide "tranquilidad" a sus vecinos, ya que durante las borrascas se ha estado haciendo un seguimiento constante del sistema de drenajes de la ladera. Además, siempre según el Consistorio, el sistema de bombeo de agua es nuevo y fue cambiado hace apenas un mes dentro de las labores rutinarias de mantenimiento.

El pasado fin de semana, el parque de la Grieta permaneció cerrado al público, al igual que el resto de zonas verdes de la localidad.

Visita del presidente de la Diputación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Benamejí, para junto a su alcaldesa, Carmen Lara, conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la Ladera de la Grieta, “en la que se va a actuar de manera urgente para evitar que siga produciéndose el desplazamiento de terreno que está afectando este tramo de calle, lo que esperamos acometer la semana que viene cuando se normalice el tiempo, porque en estos momentos es complicado”.

Así lo ha puesto de manifiesto Fuentes, quien ha destacado que “lo que se hará de forma inmediata es una intervención de maquinaria pesada para retirar el peso de la loma que más preocupa en este momento, en la zona que ahora ha sufrido unos deslizamientos que ponen en peligro la seguridad de los vecinos, especialmente en el Barrio Luna, que son los más próximos”.

Visita del presidente de la Diputación a la Grieta de Benamejí este martes.

/ CÓRDOBA

Fuentes también ha añadido que “se van a realizar actuaciones en los pozos, porque entendemos que el Ayuntamiento no cuenta con los medios necesarios para acometerlas en unas circunstancias que trascienden las posibilidades locales, por lo que es nuestra obligación ofrecerles apoyo”.

“La geografía de Benamejí no es comparable a la de otros pueblos, y en estos momentos tenemos que tener en cuenta tres ámbitos de actuación: primero el meteorológico con otro tren de borrascas que se esperan para esta semana; otro el hidrológico con la presencia del Genil que se está estabilizando y, por último, el geológico que obliga a tener en cuenta lo que señalen los expertos”, ha abundado Fuentes.

Se trata de unas circunstancias complejas, por lo que Fuentes considera que “debemos hacer lo que nos recomiendan los geólogos e ingenieros, que es hacer un estudio geotécnico del terreno en el que se señale la patología de la tierra, que indique hacia donde se está produciendo el deslizamiento del terreno y que ofrezca una valoración de los daños producidos”.

Arreglo de la travesía

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Benamejí ha aprobado este martes por unanimidad exigir a la Junta de Andalucía una actuación urgente en la carretera A-3228, a través de una moción presentada por el PSOE, que gobierna el municipio. El texto reclama una intervención "inmediata y definitiva" en esta travesía.

Según indica la iniciativa, "el estado de esta vía es muy preocupante. El firme presenta un avanzado deterioro, con grietas, socavones, hundimientos, desniveles y una señalización prácticamente inexistente, lo que supone un riesgo diario para conductores, peatones y ciclistas. A ello se suman los efectos de los temporales y de las condiciones climáticas extremas, que están agravando aún más la situación".

El acuerdo aprobado insta a la Junta a elaborar de manera urgente un proyecto técnico de reparación integral, con presupuesto específico, que garantice la seguridad vial y una solución duradera. Asimismo, se defiende la necesidad de avanzar hacia alternativas que permitan sacar esta travesía del núcleo urbano y aliviar el elevado tráfico que soporta.

