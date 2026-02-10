Puente Genil rebaja el nivel de riesgo por el temporal a preemergencia

El comité asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genil ha rebajado el nivel de riesgo a fase de preemergencia, tras valorar la evolución favorable de las últimas horas. El alcalde, Sergio Velasco, ha justificado esta decisión en que, a tenor de las previsiones meteorológicas, exceptuando la jornada del próximo viernes, habrá un respiro en cuanto a la incidencia de lluvias abundantes en la localidad.

Velasco ha hecho balance de la situación y ha destacado que entre los aspectos más graves está el desalojo de 21 personas en la zona de la calle Calzada a consecuencia de los desprendimientos de barro y piedras del talud del Cerro de los Poetas.

Una importante pérdida de masa arbórea por las borrascas

El alcalde reconoce que la pérdida de masa arbórea en la localidad ha sido muy importante, con la caída de muchos ejemplares en zonas como Los Pinos, el Garrotalillo, el pinar de San Rafael y Cordobilla, y ha avanzado que se está trabajando para habilitar un acceso al Centro de Participación Activa ubicado en el parque de Los Pinos.

Sobre ello, el regidor pidió muchísima precaución a la ciudadanía a la hora de transitar por las zonas verdes, "ya que hay muchos ejemplares que no han caído totalmente al suelo, pero sí se encuentran doblados e inclinados, constituyendo una amenaza para los viandantes, árboles que seguramente tengan que ser talados en los próximos días". En este sentido, pidió evitar el paso por el parque de Los Pinos ante el riesgo existente. Asimismo, informó de la próxima reapertura del cementerio, recordando que la zona de las pistas de atletismo y del campo de hockey del polideportivo sigue cerrada debido a un problema con los cerramientos de la pista.

Reunión del comité asesor del plan de emergencias local de Puente Genil. / CÓRDOBA

En materia de caminos rurales, Velasco dijo que "se ha empezado a valorar la situación de los que discurren por el término municipal de Puente Genil, y la verdad es que hay muchísimos daños, tanto en pasos de agua, en zonas donde se han ido los taludes, situaciones de pérdida de la capa de rodadura, etcétera...", señalando que los técnicos están intentando de cuantificar económicamente tanto las actuaciones en estas zonas.

Partidas económicas propias y gestión de ayudas

"Estamos evaluando la situación en los caminos, a nivel de arbolado y también en viviendas, donde vamos a tener que liberar partidas para la demolición de algunas casas en estado ruinoso, algo que el Ayuntamiento va a tener que acometer, ya que se trata de actuaciones urgentes que no pueden esperar en el tiempo", afirmó.

"Tendremos que hacer los trámites necesarios para obtener este tipo de ayudas, porque es evidente que los daños son cuantiosos, y estamos hablando de los daños estrictamente municipales, cuando ya lo hagamos sobre la agricultura, las zonas de huerta de todas las riberas, estaremos hablando de cifras probablemente astronómicas, ya que este temporal ha afectado a toda Andalucía en diferentes zonas, pero aquí en Puente Genil nos está generando muchísimos problemas".

En Directo

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones Cáritas Diocesana de Córdoba ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que han provocado el desbordamiento de varios ríos, así como la evacuación de más de 1.500 personas de sus hogares. Según ha señalado Cáritas en una nota, la llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. Así, en Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque y Alcolea, además de en municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas. [Así puedes colaborar]

El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas para Andalucía: inversiones y ayudas a sectores afectados El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Andalucía por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta. Se trata de un paso fundamental para facilitar el acceso a ayudas estatales directas o de fondos europeos para inversiones en infraestructuras dañadas o para favorecer a los colectivos más afectados. Está previsto que este mismo mes de febrero el Gobierno apruebe una batería de medidas concreto. "El Consejo de Ministros aprueba este martes esta declaración que va a permitir que los municipios andaluces y los sectores afectados puedan acudir a todas las líneas de ayudas que el Gobierno de España va a plantear", ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La medida ya fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ha sido reivindicada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Puente Genil rebaja el nivel de riesgo por el temporal a preemergencia El comité asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genil ha rebajado el nivel de riesgo a fase de preemergencia, tras valorar la evolución favorable de las últimas horas. El alcalde, Sergio Velasco, ha justificado esta decisión en que, a tenor de las previsiones meteorológicas, exceptuando la jornada del próximo viernes, habrá un respiro en cuanto a la incidencia de lluvias abundantes en la localidad. Velasco ha hecho balance de la situación y ha destacado que entre los aspectos más graves está el desalojo de 21 personas en la zona de la calle Calzada a consecuencia de los desprendimientos de barro y piedras del talud del Cerro de los Poetas.

Araceli R. Arjona El nivel del río baja en Córdoba hasta 2,85 metros, a punto de salir de la fase de más riesgo El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba no ha dejado de bajar desde que alcanzó el segundo pico, superando los 6 metros, el pasado sábado. En esta jornada de jueves, el nivel ha pasado de 3,72 a 2,85 metros de lámina de agua a las 19.10 horas, a punto de salir del nivel rojo de máximo riesgo de desbordamiento cuyo umbral se establece en 2,5 metros. En el aviso rojo, la situación hidrológica es peligrosa y hay posibilidad de inundaciones, aunque al ritmo que va, es posible que a lo largo de la noche descienda de 2,5 metros y pase al nivel naranja de vigilancia. En esa situación se encuentra ya la zona de Alcolea, según la CHG, que indica que el río está en 107,88, en aviso naranja y pasará al amarillo, en el que se recomienda el seguimiento sin vigilancia en cuanto baje por encima de 106,5 metros de lámina de agua.