Puente Genil rebaja el nivel de riesgo por el temporal a preemergencia

El alcalde hace balance de las incidencias y destaca la gran pérdida de masa arbórea que se ha producido

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Un policía local de Puente Genil retira una valla que impedía el paso del tráfico.

Un policía local de Puente Genil retira una valla que impedía el paso del tráfico. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El comité asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genil ha rebajado el nivel de riesgo a fase de preemergencia, tras valorar la evolución favorable de las últimas horas. El alcalde, Sergio Velasco, ha justificado esta decisión en que, a tenor de las previsiones meteorológicas, exceptuando la jornada del próximo viernes, habrá un respiro en cuanto a la incidencia de lluvias abundantes en la localidad.

Velasco ha hecho balance de la situación y ha destacado que entre los aspectos más graves está el desalojo de 21 personas en la zona de la calle Calzada a consecuencia de los desprendimientos de barro y piedras del talud del Cerro de los Poetas.

Una importante pérdida de masa arbórea por las borrascas

El alcalde reconoce que la pérdida de masa arbórea en la localidad ha sido muy importante, con la caída de muchos ejemplares en zonas como Los Pinos, el Garrotalillo, el pinar de San Rafael y Cordobilla, y ha avanzado que se está trabajando para habilitar un acceso al Centro de Participación Activa ubicado en el parque de Los Pinos.

Sobre ello, el regidor pidió muchísima precaución a la ciudadanía a la hora de transitar por las zonas verdes, "ya que hay muchos ejemplares que no han caído totalmente al suelo, pero sí se encuentran doblados e inclinados, constituyendo una amenaza para los viandantes, árboles que seguramente tengan que ser talados en los próximos días". En este sentido, pidió evitar el paso por el parque de Los Pinos ante el riesgo existente. Asimismo, informó de la próxima reapertura del cementerio, recordando que la zona de las pistas de atletismo y del campo de hockey del polideportivo sigue cerrada debido a un problema con los cerramientos de la pista.

Reunión del comité asesor del plan de emergencias local de Puente Genil.

Reunión del comité asesor del plan de emergencias local de Puente Genil. / CÓRDOBA

En materia de caminos rurales, Velasco dijo que "se ha empezado a valorar la situación de los que discurren por el término municipal de Puente Genil, y la verdad es que hay muchísimos daños, tanto en pasos de agua, en zonas donde se han ido los taludes, situaciones de pérdida de la capa de rodadura, etcétera...", señalando que los técnicos están intentando de cuantificar económicamente tanto las actuaciones en estas zonas.

Partidas económicas propias y gestión de ayudas

"Estamos evaluando la situación en los caminos, a nivel de arbolado y también en viviendas, donde vamos a tener que liberar partidas para la demolición de algunas casas en estado ruinoso, algo que el Ayuntamiento va a tener que acometer, ya que se trata de actuaciones urgentes que no pueden esperar en el tiempo", afirmó.

"Tendremos que hacer los trámites necesarios para obtener este tipo de ayudas, porque es evidente que los daños son cuantiosos, y estamos hablando de los daños estrictamente municipales, cuando ya lo hagamos sobre la agricultura, las zonas de huerta de todas las riberas, estaremos hablando de cifras probablemente astronómicas, ya que este temporal ha afectado a toda Andalucía en diferentes zonas, pero aquí en Puente Genil nos está generando muchísimos problemas".

