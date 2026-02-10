Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas

El Ayuntamiento trabaja ya en la retirada de materiales y evalúa los daños ocasionados

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Vista de la muralla de Castro del Río tras el derrumbe.

Vista de la muralla de Castro del Río tras el derrumbe. / CÓRDOBA

Francisco Cañasveras

Córdoba

El paso del tren de borrascas por la provincia de Córdoba sigue dejando un reguero de daños que ahora comienzan a afectar a inmuebles y estructuras. En Castro del Río ha resultado dañada la muralla, que en la pasada noche ha sufrido un grave desprendimiento en la plaza Castilla del Pino de la localidad que ha afectado a casi una decena de viviendas.

Aunque afortunadamente no se han registrado daños personales, los materiales sí pueden ser cuantiosos. El Ayuntamiento trabaja desde primeras horas de este martes en la retirada de escombros para garantizar la seguridad, mientras evalúa la situación y posibles intervenciones a continuación.

Una máquina trabaja en la retirada de material de la muralla desprendido.

Una máquina trabaja en la retirada de material de la muralla desprendido. / CÓRDOBA

La muralla, en la parte más alta del pueblo, rodea el barrio de La Villa, origen fundacional del municipio, y es de mampostería en su parte baja y de tapial en la superior, con algunas zonas verdugadas de ladrillo.

Casi 14 metros de tapial caído

El derrumbe ha afectado a unos 12-14 metros del tapial de la plaza e la muralla, causando daños de diversa consideración en terrazas y zonas traseras de las viviendas. este se construyó en los años sesenta del pasado siglo para proteger en entorno, ya que el lienzo de muralla original había desaparecido siglos antes.

Una primera evaluación permite avanzar que el desprendimiento obedece en última instancia a la acumulación de agua durante las útlimas semanas.

