Montilla impulsa el turismo religioso y cultural con la recuperación de la exposición sobre San Juan de Ávila

El Ayuntamiento de Montilla ha recuperado en la Tahona del Castillo la exposición dedicada a San Juan de Ávila con motivo del periodo jubilar que se celebra en la ciudad hasta finales del próximo mes de mayo, una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia municipal de impulso al turismo religioso, cultural y patrimonial vinculado a la figura del santo y doctor de la Iglesia.

La muestra, que ya fue exhibida en el año 2019 con motivo del anterior año jubilar, vuelve ahora a Montilla coincidiendo con este nuevo tiempo jubilar, con el objetivo de servir como "espacio de acogida, orientación y primer contacto para las personas visitantes interesadas en conocer la vida, obra y legado de San Juan de Ávila y su profunda vinculación con la ciudad", indican desde el Consistorio, que espera una notable afluencia de visitantes durante estos meses, motivados tanto por razones religiosas como culturales y patrimoniales, procedentes de distintos puntos de España e incluso del extranjero, en especial grupos parroquiales, peregrinos y visitantes independientes.

La estrategia turística local

En palabras del concejal de Turismo, Adrian Lapsley, "este periodo jubilar supone una magnífica oportunidad para seguir impulsando un turismo vinculado a nuestro montillano más ilustre, San Juan de Ávila, una figura que trasciende fronteras y que atrae a personas de perfiles muy diversos interesadas en su dimensión religiosa, humana, intelectual y patrimonial". El edil ha subrayado que "no hay un montillano más ilustre que San Juan de Ávila y su figura encaja plenamente en la estrategia turística que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento".

Panel que muestra los lugares que recorrió San Juan de Ávila. / CÓRDOBA

La exposición, comisariada por Antonio Luis Jiménez Barranco, se estructura como una introducción a la figura del santo y a la ruta Vitis Dei, con paneles que recorren su cronología vital, los principales hitos de su trayectoria, su dimensión como humanista del Renacimiento y sus múltiples facetas, desde la literaria y asistencial hasta su compromiso social y su defensa de la mujer. La muestra concluye con un espacio dedicado a Montilla como "tierra acogedora" y a los principales enclaves avilistas de la ciudad.

Visitas guiadas de la ruta Vitis Dei

Además de la exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo, el Ayuntamiento de Montilla ha organizado visitas guiadas de la ruta Vitis Dei, que recorre los principales espacios vinculados a la vida de San Juan de Ávila en Montilla, como la parroquia, el convento de Santa Clara, el Palacio, la Casa de San Juan de Ávila y la basílica donde reposan sus restos. Estas visitas se celebrarán un sábado al mes entre febrero y mayo, además de salidas extraordinarias en torno a la festividad del santo, con inscripción previa a través de la Oficina de Turismo.

Desde la Basílica pontificia y el Centro Diocesano se ha valorado muy positivamente esta colaboración. El vicario parroquial de Santiago, Javier González, ha recordado que "este es un año especialmente importante porque se cumplen 500 años del sacerdocio de San Juan de Ávila y el Papa ha concedido a la basílica de Montilla este periodo jubilar, lo que está atrayendo a numerosos peregrinos, sacerdotes y grupos religiosos de distintos lugares". Asimismo, ha avanzado que durante los próximos meses se desarrollarán nuevas actividades, exposiciones y encuentros formativos y espirituales vinculados a esta efeméride.