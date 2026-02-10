Política
María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento
El pleno aprueba el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 10,8 millones de euros y crece un 11,06 %, en la sesión en la que se formaliza la renuncia de la histórica dirigente municipal
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha tomado conocimiento de la renuncia al acta de concejal de la primera teniente de alcalde, Mª Sierra Luque Calvillo, quien abandona la Corporación municipal tras casi 27 años de trayectoria, de los cuales 20 ejerció como alcaldesa del municipio.
La renuncia fue comunicada en la misma sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, que salieron adelante con el voto a favor de IU, la abstención del PSOE y el voto en contra del PP.
Una trayectoria política ligada al municipio
M.ª Sierra Luque, que hasta ahora ostentaba las delegaciones de Servicios Sociales y Entorno del Embalse de La Breña, ha desarrollado una trayectoria institucional de 26 años y 7 meses, desempeñando responsabilidades en distintas administraciones públicas y acumulando cinco elecciones municipales ganadas.
El alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, destacó durante el pleno la figura de Luque y su aportación al municipio, subrayando que “Sierra quiere apartarse de la política sin hacer ruido y eso tenemos que respetarlo”.
Presupuesto municipal para 2026
En la misma sesión, el pleno dio luz verde al presupuesto municipal para 2026, que asciende a 10.821.847,15 euros, lo que supone un incremento del 11,06 % respecto al ejercicio anterior.
El alcalde explicó que la partida de Personal se sitúa en 6.333.954,66 euros, con un incremento del 14,97 %, destacando que se trata de unas cuentas “pensadas para las personas, porque seguimos creyendo que las personas son lo primero”.
Inversiones y mejoras en servicios públicos
Las cuentas contemplan un aumento del 7 % en inversiones, alcanzando los 767.355 euros, destinadas, entre otras actuaciones, a la primera fase del Centro de Iniciativas Empresariales, la mejora del asfaltado en distintas vías, la instalación de un ascensor en el Centro Cívico de Los Mochos y actuaciones en centros educativos para eliminar barreras arquitectónicas.
Asimismo, el presupuesto recoge 99.000 euros en ayudas y subvenciones en concurrencia competitiva y 82.500 euros en subvenciones nominativas destinadas a 23 asociaciones del ámbito deportivo, cultural y juvenil del municipio.
