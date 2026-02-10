Junta y Ayuntamiento de Lucena articulan un plan provisional para el corte de la carretera de Jauja

Peligrosos desprendimientos de rocas y piedras continúan suscitando un grave peligro en un talud de grandes dimensiones anexo a la carretera A-3131, justo en la salida de la aldea de Jauja (Lucena), en dirección hacia el municipio sevillano de Badolatosa. La cascada de borrascas ha ocasionado constantes erosiones y, desde hace días, la Junta de Andalucía, titular de la vía, ha ordenado el corte permanente del tráfico. La principal consecuencia afecta a los vecinos que transitan entre la pedanía y la zona de Las Huertas, que han de emprender ahora un extenso recorrido entre ambos núcleos.

La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Lucena, en una reunión política y técnica desarrollada este lunes en la propia pedanía con presencia del alcalde, Aurelio Fernández, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, han articulado un plan provisional y alternativo, al objeto de establecer vías de tránsito oportunamente reguladas y seguras.

Una senda peatonal segura

Así, ya opera una senda peatonal, ejecutada con zahorra, con una lejanía suficiente del talud, y que ha de sustituir temporalmente a la acera originaria.

De otro lado, ha sido implementado un operativo de traslado de escolares al colegio e instituto mediante autobuses, y se habilitará con la mayor brevedad posible un carril, con un solo sentido, para el paso alterno de vehículos, previa instalación de un semáforo.

Agentes de la Policía Nacional observan el desprendimiento sobre la carretera A-3131 en Jauja. / M. González

El primer edil lucentino ha añadido que, simultáneamente, "ya está allí la maquinaria limpiando toda la zona" y, además, una empresa especializada, requerida por la Junta, dispondrá una sujección transitoria.

Un tramo pequeño pero que parte la aldea en dos

La intervención definitiva, que se presenta "a largo plazo", se basará en una consolidación estructural del talud. Por el momento, mientras persistan las lluvias, se pospone esta intervención porque entraña una gran dificultad y causaría inseguridad para los propios trabajadores.

Por último, Fernández admite que, aunque la incidencia compromete "un tramo pequeño", sí "afecta bastante" a los vecinos de Jauja porque “parte el pueblo en dos”. En cualquier caso, manifiesta, y así se expuso en la reunión mantenida con los vecinos de la aldea, que la Junta "tiene que priorizar la seguridad" ante la inestabilidad de la pendiente contigua al asfalto.

En Directo

Francisco Cañasveras Vista de la muralla de Castro del Río tras el derrumbe. / CÓRDOBA La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas El paso del tren de borrascas por la provincia de Córdoba sigue dejando un reguero de daños que ahora comienzan a afectar a inmuebles y estructuras. En Castro del Río ha resultado dañada la muralla, que en la pasada noche ha sufrido un grave desprendimiento en la plaza Castilla del Pino de la localidad que ha afectado a casi una decena de viviendas. Aunque afortunadamente no se han registrado daños personales, los materiales sí pueden ser cuantiosos. El Ayuntamiento trabaja desde primeras horas de este martes en la retirada de escombros para garantizar la seguridad, mientras evalúa la situación y posibles intervenciones a continuación. [Lea aquí la noticia al completo]

Diario CÓRDOBA Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, incluida Andalucía e incluida Córdoba. Según ha informado el Ejecutivo, son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. Como explica el Gobierno, con independencia del nivel de activación de esos planes autonómicos de protección civil, se han producido "fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas". [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los temporales provocan un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí Los temporales de la semana pasada han provocado un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí, un fenómeno geológico que lleva tres siglos provocando problemas en la localidad. Debido a los daños en la infraestructura viaria, el Ayuntamiento ha tenido que cerrar los accesos a la zona, según comunicó a través de un aviso en sus redes sociales. En estos momentos está cortado el acceso al Paseo Reina Sofía (que circula al borde de la Grieta) desde la calle Carrera, y a su vez tampoco se puede llegar hasta el camino desde esta zona. [Lea aquí la noticia completa]