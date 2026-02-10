Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres de borrascas

Junta y Ayuntamiento de Lucena articulan un plan provisional para el corte de la carretera de Jauja

Tras los desprendimientos en la A-3131, la Junta de Andalucía habilita una senda peatonal y en breve se dispondrá de un carril con semáforo para el paso alterno de vehículos

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

El alcalde de Lucena explica a los vecinos de Jauja el plan alternativo para la carretera A-3131.

El alcalde de Lucena explica a los vecinos de Jauja el plan alternativo para la carretera A-3131. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Peligrosos desprendimientos de rocas y piedras continúan suscitando un grave peligro en un talud de grandes dimensiones anexo a la carretera A-3131, justo en la salida de la aldea de Jauja (Lucena), en dirección hacia el municipio sevillano de Badolatosa. La cascada de borrascas ha ocasionado constantes erosiones y, desde hace días, la Junta de Andalucía, titular de la vía, ha ordenado el corte permanente del tráfico. La principal consecuencia afecta a los vecinos que transitan entre la pedanía y la zona de Las Huertas, que han de emprender ahora un extenso recorrido entre ambos núcleos.

La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Lucena, en una reunión política y técnica desarrollada este lunes en la propia pedanía con presencia del alcalde, Aurelio Fernández, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, han articulado un plan provisional y alternativo, al objeto de establecer vías de tránsito oportunamente reguladas y seguras.

Una senda peatonal segura

Así, ya opera una senda peatonal, ejecutada con zahorra, con una lejanía suficiente del talud, y que ha de sustituir temporalmente a la acera originaria.

De otro lado, ha sido implementado un operativo de traslado de escolares al colegio e instituto mediante autobuses, y se habilitará con la mayor brevedad posible un carril, con un solo sentido, para el paso alterno de vehículos, previa instalación de un semáforo.

Agentes de la Policía Nacional observan el desprendimiento sobre la carretera A-3131 en Jauja.

Agentes de la Policía Nacional observan el desprendimiento sobre la carretera A-3131 en Jauja. / M. González

El primer edil lucentino ha añadido que, simultáneamente, "ya está allí la maquinaria limpiando toda la zona" y, además, una empresa especializada, requerida por la Junta, dispondrá una sujección transitoria.

Un tramo pequeño pero que parte la aldea en dos

La intervención definitiva, que se presenta "a largo plazo", se basará en una consolidación estructural del talud. Por el momento, mientras persistan las lluvias, se pospone esta intervención porque entraña una gran dificultad y causaría inseguridad para los propios trabajadores.

Por último, Fernández admite que, aunque la incidencia compromete "un tramo pequeño", sí "afecta bastante" a los vecinos de Jauja porque “parte el pueblo en dos”. En cualquier caso, manifiesta, y así se expuso en la reunión mantenida con los vecinos de la aldea, que la Junta "tiene que priorizar la seguridad" ante la inestabilidad de la pendiente contigua al asfalto.

