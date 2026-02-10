La Junta de Andalucía reforzará la señalización y las medidas de calmado de tráfico en la A-318 entre Lucena y Cabra.

La Junta de Andalucía reforzará la señalización e incorporará nuevos elementos para reducir la velocidad en la carretera autonómica A-318, entre Lucena y Cabra, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la provincia de Córdoba.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de estas nuevas medidas, que se suman a las actuaciones realizadas en las últimas semanas, entre las que destaca la inversión de dos millones de euros para la renovación del firme en el tramo comprendido entre Doña Mencía y Cabra, informa la Junta en una nota de prensa.

Análisis técnico y actuaciones planificadas

La consejera ha señalado que los últimos accidentes registrados en la A-318 no permiten establecer una relación directa con una deficiencia concreta del trazado o del estado de la infraestructura, sino que responden a factores como la invasión de carril o una conducción no adaptada a las condiciones meteorológicas.

No obstante, la Consejería de Fomento está elaborando un informe técnico de seguridad vial para analizar de forma detallada la accidentabilidad del tramo y valorar, con criterios objetivos, la implantación de nuevas medidas que refuercen la seguridad.

Coordinación con la DGT y planificación en la red autonómica

En paralelo, Rocío Díaz ha explicado que se encuentra en fase previa de licitación la elaboración de estudios para identificar tramos susceptibles de mejora en toda la red autonómica, además de mantener una coordinación permanente con la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de control de velocidad.

“La Junta actúa sin alarmismos, con datos y planificación, porque hemos pasado de las promesas del pasado a la ejecución real”, ha subrayado la consejera, quien ha recordado que vías como la A-318 y la A-339 requieren una atención constante en conservación y seguridad vial debido a su elevado volumen de tráfico.

Inversiones en la comarca

La titular de Fomento ha destacado que el Gobierno andaluz ha invertido casi seis millones de euros en actuaciones en las carreteras autonómicas del término municipal de Cabra, incluyendo los dos millones destinados a la A-318 y los 1,7 millones empleados en conservación integral.

Noticias relacionadas

A estas actuaciones se sumarán en 2026 nuevas inversiones para la renovación de firmes en carreteras como la A-339 entre Cabra y Carcabuey o la A-432 a su paso por Cabra, así como la reparación de puentes en la A-318 a la altura de Lucena, con cargo al Plan de Asfaltado.