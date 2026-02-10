Seguridad vial
La Junta de Andalucía reforzará la señalización y las medidas de calmado de tráfico en la A-318 entre Lucena y Cabra
La Consejería de Fomento anuncia nuevas actuaciones para mejorar la seguridad vial tras invertir dos millones de euros en la renovación del firme entre Cabra y Doña Mencía
La Junta de Andalucía reforzará la señalización e incorporará nuevos elementos para reducir la velocidad en la carretera autonómica A-318, entre Lucena y Cabra, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la provincia de Córdoba.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de estas nuevas medidas, que se suman a las actuaciones realizadas en las últimas semanas, entre las que destaca la inversión de dos millones de euros para la renovación del firme en el tramo comprendido entre Doña Mencía y Cabra, informa la Junta en una nota de prensa.
Análisis técnico y actuaciones planificadas
La consejera ha señalado que los últimos accidentes registrados en la A-318 no permiten establecer una relación directa con una deficiencia concreta del trazado o del estado de la infraestructura, sino que responden a factores como la invasión de carril o una conducción no adaptada a las condiciones meteorológicas.
No obstante, la Consejería de Fomento está elaborando un informe técnico de seguridad vial para analizar de forma detallada la accidentabilidad del tramo y valorar, con criterios objetivos, la implantación de nuevas medidas que refuercen la seguridad.
Coordinación con la DGT y planificación en la red autonómica
En paralelo, Rocío Díaz ha explicado que se encuentra en fase previa de licitación la elaboración de estudios para identificar tramos susceptibles de mejora en toda la red autonómica, además de mantener una coordinación permanente con la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de control de velocidad.
“La Junta actúa sin alarmismos, con datos y planificación, porque hemos pasado de las promesas del pasado a la ejecución real”, ha subrayado la consejera, quien ha recordado que vías como la A-318 y la A-339 requieren una atención constante en conservación y seguridad vial debido a su elevado volumen de tráfico.
Inversiones en la comarca
La titular de Fomento ha destacado que el Gobierno andaluz ha invertido casi seis millones de euros en actuaciones en las carreteras autonómicas del término municipal de Cabra, incluyendo los dos millones destinados a la A-318 y los 1,7 millones empleados en conservación integral.
A estas actuaciones se sumarán en 2026 nuevas inversiones para la renovación de firmes en carreteras como la A-339 entre Cabra y Carcabuey o la A-432 a su paso por Cabra, así como la reparación de puentes en la A-318 a la altura de Lucena, con cargo al Plan de Asfaltado.
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado