La Fundación Machado de Sevilla concede un premio especial a las turbas de judíos de Baena

La Fundación Machado de Sevilla ha concedido este año un galardón especial y extraordinario de los Premios Demófilo a las turbas de judíos coliblancos y colinegros de Baena, en reconocimiento a su extraordinario valor cultural, tradicional y patrimonial, así como a su singularidad dentro de las manifestaciones populares vinculadas a la Semana Santa andaluza.

Este reconocimiento se enmarca dentro de los Premios Demófilo a las Artesanías y Labores Tradicionales de la Semana Santa, creados en 1988 por la Fundación Machado con el objetivo de poner en valor los oficios, rituales y expresiones culturales que acompañan a la Semana Mayor, tanto en su dimensión artesanal como en su vertiente simbólica e inmaterial.

El valor patrimonial de los rituales pasionistas

Según ha destacado la propia Fundación, este premio al valor patrimonial de los rituales pasionistas andaluces reconoce a unas turbas que, desde hace siglos, vertebran social y culturalmente la vida de Baena durante la Semana Santa, configurando una celebración ritual única en el mundo, representativa del patrimonio inmaterial de Andalucía y profundamente arraigada en la identidad colectiva de la ciudad.

El galardón concedido a las turbas de judíos coliblancos y colinegros supone un homenaje a generaciones de baenenses que han mantenido viva esta tradición, transmitida de padres a hijos y que ha sabido conservar su carácter propio sin perder autenticidad, convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles y singulares de la Semana Santa de Baena.

Judíos coliblancos de Baena tocando el característico tambor. / CÓRDOBA

Cabe recordar, además, que la Semana Santa de Baena ya fue reconocida en 1996 con el Premio Demófilo en la modalidad de Larga Trayectoria, un galardón que subrayó entonces la constancia, autenticidad y calidad de sus tradiciones dentro del conjunto de la cultura popular andaluza.

Baena, referente del patrimonio inmaterial andaluz

El reconocimiento otorgado este año a las turbas de judíos coliblancos y colinegros sitúa nuevamente a Baena en el mapa cultural de Andalucía, reforzando su papel como referente en la conservación y proyección de las tradiciones cofrades. Se trata de un galardón que exalta una forma de entender la convivencia, la identidad y la memoria, pilares fundamentales del patrimonio cultural inmaterial.

Premios Demófilo 2025

En la presente edición, la Fundación Machado ha concedido también los Premios Demófilo 2025 a otras destacadas manifestaciones de la Semana Santa, a la Artesanía de la Palma Rizada, por su larga trayectoria. A la cruz de taracea del Cristo de la Corona, elaborada por los artesanos marroquíes Lancen y Mohamed Labyad, como obra de arte permanente. A Manuel Jesús Blanco Mesa, por la pintura de la candelería de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente, como obra de arte efímera. Y a la Hermandad de la Sed, el taller de Charo Bernardino y, a título póstumo, a Fernando Prini, por el estreno del nuevo manto de Santa María de Consolación, con un galardón extraordinario.