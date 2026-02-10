La Fiesta de la Matanza de Villanueva de Córdoba revivirá el ritual del despiece del cerdo el próximo 28 de febrero

Villanueva de Córdoba celebrará la 21.ª edición de la Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular y será el día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, tal y como ha informado este martes el alcalde, Isaac Reyes, que ha destacado que, tras la buena acogida del público en esa fecha del año pasado, se repite en esta ocasión.

En la presentación, y acompañado por la concejala de Turismo, Eulalia Cepas, el alcalde avanzó que la jornada contará con gastronomía, patrimonio cultural, mercado, música y actividades para todas las edades y que se llevará a cabo en la caseta municipal, donde se instalará una carpa.

Reyes indicó que "volveremos a revivir uno de los acontecimientos fundamentales en la vida cotidiana de los vecinos de nuestra tierra como es la matanza y la reivindicación de unos de nuestros legados como pueblo".

Una ruta por la dehesa previa a la matanza

La jornada comenzará con una ruta por la dehesa y a las 11.30 horas será el acto central con el despiece explicado de un cerdo 100% ibérico de bellota "en el contexto de las matanzas tradicionales, con el encendido de la candela y la realización del aliño y del embutido de las carnes por las mujeres".

Habrá puestos de venta de productos alimentarios y demostraciones artesanales y al mediodía varios establecimientos locales ofrecerán degustaciones de platos típicos de la matanza, como molondrosco y parrilladas de ibéricos, a precios populares.

Participan en esta edición Restaurante El Ruedo, Mesón Rural Don Rollero, Bar El Teatro, Tangay Event and Planning y Bar Chaparral. La fiesta contará también con un marcado carácter cultural y social, con exposiciones de manualidades realizadas por la Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer y una demostración de encaje de bolillos a cargo de la Agrupación de Encajeras Jarotas.

El acto institucional, a las 14.00 horas

A las 14.00 horas se celebrará el acto institucional, en el que se nombrará matancera mayor a Catalina Coleto Muñoz, conocedora de las matanzas familiares que se realizaban en la localidad. La tarde continuará con la elaboración de distintos platos matanceros por parte de la Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer y el Centro de Participación Activa de Mayores, con actividades infantiles, con la actuación del Grupo de Jotas Verde Naranjo, Folk Jara y Granito, el grupo de versiones Versión 2.0 y sesiones de DJ Miguel Coleto, que cerrarán la fiesta entrada la madrugada.

Además, el Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas al Museo de Historia Local, subida a la torre de la iglesia de San Miguel, visitas por libre al Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil y paseos en coche de caballos, con recorridos tanto por la localidad como por la dehesa. Como broche final, a las 21.00 horas se celebrará el sorteo del concurso Tu matanza en Casa, en el que podrán participar las personas que realicen compras en los establecimientos y carpas participantes.

La Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular está organizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y se consolida como un evento clave para la promoción de las tradiciones, la gastronomía y el patrimonio cultural del municipio.