El tren de borrascas en la agricultura
Crisis en el campo por el temporal: Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica
La organización agraria busca la implicación de la Diputación, a la que demanda acuerdos de colaboración y líneas de apoyo para los municipios
Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales.
Para Asaja, "la rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro", por lo que confía en la "sensibilidad y el compromiso" de los consistorios con el sector.
Dificultad para acceder a las explotaciones
Las intensas lluvias, acompañadas en muchos casos de fuertes rachas de viento, están provocando "importantes pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, con daños directos en cultivos, infraestructuras agrarias, caminos rurales y sistemas de riego". A ello, se suma la dificultad para acceder a las fincas y realizar labores esenciales, lo que agrava aún más la situación económica de los productores.
En este sentido, Asaja pide también la implicación de la Diputación de Córdoba, a través de la puesta en marcha de acuerdos de colaboración y líneas de apoyo económico con los ayuntamientos, que permitan "acometer de manera urgente la reparación y acondicionamiento de los caminos públicos municipales". El objetivo es garantizar el acceso de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, actualmente muy dificultado o incluso imposible en numerosos puntos de la provincia tras los daños ocasionados por el temporal.
Declaración de catástrofe natural
La organización agraria solicita asimismo para toda la provincia de Córdoba la declaración de catástrofe natural ante "la magnitud y extensión de los daños provocados" por los temporales. Considera que esta declaración es fundamental para activar ayudas extraordinarias, medidas fiscales y mecanismos de apoyo que "permitan a los agricultores y ganaderos hacer frente a las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en sus explotaciones".
