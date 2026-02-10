Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance del temporal

Cabra gestiona más de 350 incidencias en las dos semanas de borrascas

El alcalde destaca que las inversiones hidráulicas realizadas en los últimos años han permitido resistir este episodio de lluvias y viento sin colapsos

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Carmen Cuevas, Fernando Priego y María José Romero.

Carmen Cuevas, Fernando Priego y María José Romero. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha gestionado un total de 354 incidencias como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado al municipio entre el 26 de enero y el 9 de febrero, un episodio marcado por lluvias persistentes y fuertes rachas de viento que obligó a mantener activados todos los servicios municipales y el Plan Municipal de Emergencias en la última fase del temporal.

Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde, Fernando Priego, en una comparecencia junto a las delegadas municipales de Obras e Infraestructuras, Carmen Cuevas y María José Romero, en la que ha destacado que han sido "más de dos semanas de trabajo urgente y permanente" con el objetivo de minimizar el impacto de las incidencias en la vida cotidiana de la ciudadanía. No obstante, ha advertido de que aún persisten algunos daños que requerirán intervenciones posteriores, condicionadas por la complejidad de las actuaciones y por la evolución meteorológica.

Arbolado, alumbrado y obras, los más afectados

Por áreas, los mayores problemas se han registrado en parques y jardines, con 72 incidencias; alumbrado público, con 60; obras, con 59; aceras y calzadas, con 47; señales y semáforos, con 27; y alcantarillado, con 22. Según ha precisado el alcalde, más de la mitad de las actuaciones se han concentrado en arbolado, alumbrado y obras.

En el caso de parques y jardines, Priego ha explicado que se han producido numerosas caídas de coníferas y árboles de gran porte, no por su deterioro, sino por la saturación del terreno y el efecto del viento. Las actuaciones se han centrado prioritariamente en garantizar la seguridad, liberar calles, carreteras y caminos, así como en la realización de trabajos preventivos ante posibles riesgos.

Árbol de gran porte caído sobre un vehículo.

Árbol de gran porte caído sobre un vehículo. / J. Moreno

Las lluvias continuadas han provocado asimismo la aparición de numerosos baches en aceras y calzadas. El alcalde ha señalado que el elevado grado de humedad ha dificultado el correcto fraguado del asfalto, lo que ha obligado en algunos casos a repetir reparaciones o a posponerlas hasta que el firme se seque, por lo que ha pedido prudencia a peatones y conductores.

En materia de alumbrado público, la existencia de instalaciones soterradas y el terreno saturado de agua ha complicado la localización y reparación de averías, prolongando los tiempos habituales de respuesta. En obras, señalización y mobiliario urbano se han acotado zonas por desprendimientos, reparado señales dañadas por el viento y atendido incidencias comunicadas por la Policía Local. En alcantarillado y puntos de agua se han llevado a cabo labores de limpieza y prevención para evitar inundaciones.

Afecciones en edificios municipales

El balance incluye también entradas de agua y afecciones puntuales en varios edificios municipales, como el Centro Cívico de la Urbanización Blas Infante, el Centro Municipal Integrado, Servicios Sociales, el Conservatorio o la UNED, así como actuaciones en instalaciones afectadas por la subida del nivel freático, como el restaurante de la Fuente del Río.

En total, el Ayuntamiento ha acumulado 556 horas de respuesta y 1.245 horas destinadas a la resolución de incidencias, un volumen de trabajo que el alcalde ha calificado de "extraordinario" para un periodo de tiempo tan reducido.

Labor preventiva

Fernando Priego ha agradecido la labor de los servicios municipales de Obras, Jardines, Electricidad y Aguas, así como de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Junta de Andalucía, personal técnico y vecinos, destacando la comprensión y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Asimismo, ha subrayado que las inversiones hidráulicas y los trabajos preventivos realizados en los últimos años han permitido afrontar este episodio sin colapsos generalizados ni daños estructurales graves.

El Ayuntamiento continúa trabajando en las incidencias pendientes conforme lo permiten las condiciones meteorológicas y recuerda que la plataforma Línea Verde sigue disponible para la comunicación de avisos por parte de la ciudadanía.

