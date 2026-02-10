El Ayuntamiento de Santa Eufemia presenta una reclamación por los numerosos cortes de suministro eléctrico

El Ayuntamiento de Santa Eufemia presentará una reclamación formal ante la empresa Unión Fenosa de Distribución, encargada del suministro eléctrico en la localidad, "como consecuencia de los numerosos cortes e incidencias en el suministro eléctrico que se han venido produciendo en el municipio", tal y como ha señalado el alcalde, Antonio Castillejo.

En un bando, el regidor avanza que en dicha reclamación se van a aportar datos concretos y detallados relativos a los cortes sufridos, incluyendo fechas y duración de los mismos en el último año, con el objetivo de acreditar la reiteración de las incidencias y los perjuicios ocasionados tanto a los vecinos como a la actividad económica y a los servicios municipales.

Recogida de firmas para pedir adhesiones

Con el fin de reforzar esta actuación "y trasladar de manera clara y contundente la preocupación y el malestar existente en el municipio", se ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos para que se adhieran expresamente a esta iniciativa municipal.

El alcalde ha indicado que "queremos acreditar la reiteración de las incidencias y los perjuicios ocasionados tanto a los vecinos como a la actividad económica y a los servicios municipales".

Antonio Castillejo considera que "la adhesión vecinal permitirá dotar de mayor fuerza a la reclamación que se va a presentar ante la empresa suministradora y ante los organismos competentes, poniendo de manifiesto que se trata de un problema generalizado que afecta al conjunto de Santa Eufemia y que requiere de una solución definitiva conforme a la legislación vigente".

El pueblo pide explicaciones a la empresa

La recogida de firmas se va a poder realizar tanto en los propios domicilios como en las dependencias del Ayuntamiento.

En el escrito que firmarán los vecinos se insta a la empresa a cumplir de manera estricta la legislación vigente, adoptando las medidas necesarias para garantizar un suministro eléctrico continuo, estable y de calidad en el municipio y se exige una explicación clara y documentada sobre las causas de las incidencias, así como un calendario concreto de actuaciones para la mejora de la red eléctrica.