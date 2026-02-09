Política
Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones
Rafael Saco denuncia que la prórroga de las cuentas reduce recursos para carreteras, infraestructuras y ayudas a familias, agricultores y empresas afectadas
Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados
El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones.
Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa.
Menos recursos y menor capacidad de respuesta
El diputado provincial ha subrayado que la prórroga presupuestaria implica menos inversión, una mayor lentitud en la reparación de carreteras y una demora inadmisible en la llegada de ayudas a quienes lo han perdido todo. “Con presupuestos prorrogados hay menos dinero, menos capacidad de respuesta y más abandono institucional”, ha afirmado.
Desde Vox consideran que la Diputación debería estar volcando todos sus recursos en ayudar a los municipios afectados, apoyar a agricultores, autónomos y empresarios y reparar cuanto antes las infraestructuras dañadas, algo que —según Saco— no se está haciendo con eficacia “porque el PP es incapaz de presentar y negociar un presupuesto serio”.
Reclamo de prioridades claras
Rafael Saco ha reclamado al presidente de la Diputación que deje a un lado las políticas ideológicas y las competencias impropias y centre los recursos públicos “en lo que ahora mismo importa: las personas, los pueblos y los problemas reales que se han multiplicado tras las inundaciones”.
“Córdoba no puede permitirse seguir bloqueada mientras el PP mira hacia otro lado. Seguiremos exigiendo el presupuesto que esta provincia necesita y merece”, ha concluido el diputado provincial de Vox.
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados
Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena.
Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que “el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional”.
Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones
El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones.
Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa.
El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto"
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo.
En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas.
Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".
Noelia Santos
El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba
El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria.
Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea.
Noelia Santos
El martes tampoco habrá vuelos en el aeropuerto de Córdoba
Aena ha confirmado este lunes que el campo de vuelo del aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado, al menos, hasta el miércoles. Fuentes de Aena han explicado a este periódico que tanto mañana martes como pasado mañana miércoles el aeródromo permanecerá cerrado dado que el impacto de las borrascas ha sido "muy importante" y hay que "dar la operatividad con todas las garantías de seguridad".
Esto supone que, como ocurrió el sábado, los vuelos comerciales programados por Vueling y Binter para este martes no vayan a poder aterrizar ni despegar en Córdoba. El sábado, ambas compañías, encargadas de las conexiones con Barcelona y Gran Canaria, desviaron ambas operaciones al aeropuerto de Sevilla.
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas