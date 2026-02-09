Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones

El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones.

Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa.

Menos recursos y menor capacidad de respuesta

El diputado provincial ha subrayado que la prórroga presupuestaria implica menos inversión, una mayor lentitud en la reparación de carreteras y una demora inadmisible en la llegada de ayudas a quienes lo han perdido todo. “Con presupuestos prorrogados hay menos dinero, menos capacidad de respuesta y más abandono institucional”, ha afirmado.

Desde Vox consideran que la Diputación debería estar volcando todos sus recursos en ayudar a los municipios afectados, apoyar a agricultores, autónomos y empresarios y reparar cuanto antes las infraestructuras dañadas, algo que —según Saco— no se está haciendo con eficacia “porque el PP es incapaz de presentar y negociar un presupuesto serio”.

Reclamo de prioridades claras

Rafael Saco ha reclamado al presidente de la Diputación que deje a un lado las políticas ideológicas y las competencias impropias y centre los recursos públicos “en lo que ahora mismo importa: las personas, los pueblos y los problemas reales que se han multiplicado tras las inundaciones”.

“Córdoba no puede permitirse seguir bloqueada mientras el PP mira hacia otro lado. Seguiremos exigiendo el presupuesto que esta provincia necesita y merece”, ha concluido el diputado provincial de Vox.

