El temporal sigue causando problemas en las carreteras: estos son los cortes de tráfico en Córdoba

El temporal comienza a remitir en la provincia de Córdoba, pero los daños en la red viaria se prolongarán un tiempo más debido a la gravedad que suponen en algunas carreteras, especialmente las carreteras secundarias, la mayoría de las cuales son de titularidad de la Diputación de Córdoba, donde hay 11 vías cerradas al tráfico. También siguen cortadas siete pertenecientes a la Junta de Andalucía, y la autovía A-4, donde el Ministerio de Transportes lleva a cabo obras de mejora, vuelve a sufrir serios problemas de socavones en varios tramos desde Villa del Río a La Carlota.

En la Subbética, la A-333, entre Iznájar y Priego, está cerrada del kilómetro 37,7 al 46,5 por desprendimientos. En el punto 47, además, se ha producido un desprendimiento del carril derecho de la calzada.

También en Priego, en la A-4154 se ha producido un desprendimiento bajo la calzada, se ha deslizado un talud y han caído varios árboles, por lo que no se puede circular entre los kilómetros 54,3 y 40.

Abre la carretera de la aldea de El Tarajal

Por su parte, ya se ha abierto la CO-7207, de la CO-8209 a la aldea prieguense de El Tarajal, al descender el nivel del río Salado.

Por su parte, la CO-8203, que une Almedinilla con el límite provincial de Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue cortada en el término municipal prieguense por deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 0 y 4,1.

En Lucena sigue cortada la A-3131 entre Jauja y Badolatosa (Sevilla), por el deslizamiento de un talud en el punto kilométrico 15,4.

En Rute se ha producido también un desprendimiento de un talud en la EF-A-331, del kilómetro 0 al 3,225, que impide el paso por ella, y la CO-6213, que discurre entre Cabra y Llanos de Don Juan, sigue cortada por desprendimiento de taludes y la crecida de un arroyo en los puntos 3,6 y 3,7.

En Iznájar está cerrada al tráfico la CO-8215, que une la carretera A-331 con El Higueral por Solerche (Iznájar), también por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 5,8 y 6,2.

Cerrado el acceso a Torreparedones

Por otra parte, en el término municipal de Baena se ha inundado la A-3125 entre los kilómetros 8 y 26. Esta carretera lleva cortada desde el pasado jueves, pero este viernes el corte se amplió incluyendo el acceso al parque arqueológico de Torreparedones.

En la comarca de La Vega, concretamente en Posadas, la crecida del arroyo Guadalbaida ha inundado la A-431 R2 en el kilómetro 28,06, y en Palma del Río está cerrada desde el sábado la A-3150 en el punto kilométrico 4, que discurre muy cerca del Genil y que atraviesan varios arroyos, y del 7,4 al 26,35, entre la localidad cordobesa y la sevillana de La Campana.

El río Guadalquivir inunda también la CO-3310, que va de la A-445 a la A-3051 (carretera de la Margen Izquierda entre Córdoba y Almodóvar), del kilómetro 8 al 11.

Cortes en la Campiña Sur

En la Campiña Sur los cortes afectan a las carreteras CO-4205, que va desde la A-307 a Montemayor por la estación de este último municipio, por el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 5,375, en el término montemayorense; a la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el punto 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de La Zarza y Las Salinas y del río Salado, y a la CO-5211 de Aguilar de la Frontera a la A-3133 por el santuario de la Virgen de los Remedios, en este caso por el desbordamiento del río Cabra en el punto kilométrico 1,5.

En el Alto Guadalquivir solo se mantiene cortada una carretera, la CO-3201, que va de la A-309 a la A-3127 por la Campiña. Esta vía, conocida como Carretera del Cuadradillo, entre Bujalance y Castro del Río, ha sufrido el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el kilómetro 6,5.

El deslizamiento de un terraplén en la CO-3406, que une la N-432 con Obejo, tiene cerrada al tráfico esta vía por el deslizamiento del terraplén en el punto 11,53, con afección sobre la explanación de la vía.

En Alcolea sigue cortada la carretera CO-3105, de la N-IV a a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles, debido a la apertura de un socavón a la altura del kilómetro 6,1, según se comunicó este domingo por la Diputación. Además, se ha producido en ese mismo punto el desbordamiento del arroyo Los Galapagares.

Y en el norte de la provincia el corte afecta a la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, por la crecida del río Guadarramilla a la altura del kilómetro 4.

Por otra parte, numerosas carreteras y caminos de titularidad provincial siguen registrando incidencias como balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, así como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que la Diputación de Córdoba está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización, indica la institución provincial.

En Directo

Noelia Santos Pista del aeropuerto de Córdoba durante las inundaciones de esta semana. / A. J. González El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena. Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que “el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional”. [Lea aquí la noticia al completo]

El diputado provincial de Vox, Rafael Saco. / CÓRDOBA Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones. Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa. [Lea aquí la noticia al completo]

El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo. En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas. Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".

Noelia Santos Viviendas inundadadas por la crecida del río Guadalquivir, junto al aeropuerto de Córdoba. / A. J. González El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria. Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea. [Lea aquí la noticia al completo]