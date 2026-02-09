Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal sigue causando problemas en las carreteras: estos son los cortes de tráfico en Córdoba

Desprendimientos, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos obligan a mantener cerradas diversas vías de la provincia y la A-4 vuelve a registrar incidencias por numerosos socavones

Última hora del regreso de los desalojados, caudal del río Guadalquivir e inicio de la recuperación de la normalidad

Trabajos de retirada de árboles de una carretera de la red provincial de la Diputación de Córdoba.

Trabajos de retirada de árboles de una carretera de la red provincial de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Emilia Lora

Emilia Lora

Córdoba

El temporal comienza a remitir en la provincia de Córdoba, pero los daños en la red viaria se prolongarán un tiempo más debido a la gravedad que suponen en algunas carreteras, especialmente las carreteras secundarias, la mayoría de las cuales son de titularidad de la Diputación de Córdoba, donde hay 11 vías cerradas al tráfico. También siguen cortadas siete pertenecientes a la Junta de Andalucía, y la autovía A-4, donde el Ministerio de Transportes lleva a cabo obras de mejora, vuelve a sufrir serios problemas de socavones en varios tramos desde Villa del Río a La Carlota.

En la Subbética, la A-333, entre Iznájar y Priego, está cerrada del kilómetro 37,7 al 46,5 por desprendimientos. En el punto 47, además, se ha producido un desprendimiento del carril derecho de la calzada.

También en Priego, en la A-4154 se ha producido un desprendimiento bajo la calzada, se ha deslizado un talud y han caído varios árboles, por lo que no se puede circular entre los kilómetros 54,3 y 40.

Abre la carretera de la aldea de El Tarajal

Por su parte, ya se ha abierto la CO-7207, de la CO-8209 a la aldea prieguense de El Tarajal, al descender el nivel del río Salado.

Por su parte, la CO-8203, que une Almedinilla con el límite provincial de Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue cortada en el término municipal prieguense por deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 0 y 4,1.

En Lucena sigue cortada la A-3131 entre Jauja y Badolatosa (Sevilla), por el deslizamiento de un talud en el punto kilométrico 15,4.

En Rute se ha producido también un desprendimiento de un talud en la EF-A-331, del kilómetro 0 al 3,225, que impide el paso por ella, y la CO-6213, que discurre entre Cabra y Llanos de Don Juan, sigue cortada por desprendimiento de taludes y la crecida de un arroyo en los puntos 3,6 y 3,7.

En Iznájar está cerrada al tráfico la CO-8215, que une la carretera A-331 con El Higueral por Solerche (Iznájar), también por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 5,8 y 6,2.

Cerrado el acceso a Torreparedones

Por otra parte, en el término municipal de Baena se ha inundado la A-3125 entre los kilómetros 8 y 26. Esta carretera lleva cortada desde el pasado jueves, pero este viernes el corte se amplió incluyendo el acceso al parque arqueológico de Torreparedones.

En la comarca de La Vega, concretamente en Posadas, la crecida del arroyo Guadalbaida ha inundado la A-431 R2 en el kilómetro 28,06, y en Palma del Río está cerrada desde el sábado la A-3150 en el punto kilométrico 4, que discurre muy cerca del Genil y que atraviesan varios arroyos, y del 7,4 al 26,35, entre la localidad cordobesa y la sevillana de La Campana.

El río Guadalquivir inunda también la CO-3310, que va de la A-445 a la A-3051 (carretera de la Margen Izquierda entre Córdoba y Almodóvar), del kilómetro 8 al 11.

Cortes en la Campiña Sur

En la Campiña Sur los cortes afectan a las carreteras CO-4205, que va desde la A-307 a Montemayor por la estación de este último municipio, por el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 5,375, en el término montemayorense; a la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el punto 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de La Zarza y Las Salinas y del río Salado, y a la CO-5211 de Aguilar de la Frontera a la A-3133 por el santuario de la Virgen de los Remedios, en este caso por el desbordamiento del río Cabra en el punto kilométrico 1,5.

En el Alto Guadalquivir solo se mantiene cortada una carretera, la CO-3201, que va de la A-309 a la A-3127 por la Campiña. Esta vía, conocida como Carretera del Cuadradillo, entre Bujalance y Castro del Río, ha sufrido el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el kilómetro 6,5.

El deslizamiento de un terraplén en la CO-3406, que une la N-432 con Obejo, tiene cerrada al tráfico esta vía por el deslizamiento del terraplén en el punto 11,53, con afección sobre la explanación de la vía.

En Alcolea sigue cortada la carretera CO-3105, de la N-IV a a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles, debido a la apertura de un socavón a la altura del kilómetro 6,1, según se comunicó este domingo por la Diputación. Además, se ha producido en ese mismo punto el desbordamiento del arroyo Los Galapagares.

Y en el norte de la provincia el corte afecta a la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, por la crecida del río Guadarramilla a la altura del kilómetro 4.

Por otra parte, numerosas carreteras y caminos de titularidad provincial siguen registrando incidencias como balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, así como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que la Diputación de Córdoba está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización, indica la institución provincial.

