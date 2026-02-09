Vecinos de algunas de las huertas de Palma del Río regresan también tras el temporal

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, mantiene aún el Plan de Emergencia Municipal activo aunque anuncia que los vecinos de La Graja pueden volver a sus casas y parte de la barriada de Pedro Díaz, una vez que ha descendido el nivel del río. Para facilitar el regreso, los servicios de limpieza municipales ayudarán a eliminar el lodo de las zonas anegadas y "en el caso de que haya agua con cierto nivel, se activará a los bomberos para que vayan a achicar el agua", ha informado este lunes la alcaldesa. Pedro Díaz, por su parte, tendrá todavía una parte sin acceso, ya que sigue presentando dificultades.

El descenso del caudal del Genil ha propiciado la vuelta de estos vecinos, que ahora se afanan en la limpieza de sus casas. "No existe peligro en Pedro Díaz y La Graja", aunque el suelo puede estar muy resbaladizo y la alcaldesa pide "precaución" a la hora de volver.

Por otro lado, la alcaldesa mantiene cerrada a la circulación y con 13 desalojados la zona de El Corvo, próxima al río Guadalquivir, cuyo caudal está muy alto y continúa el riesgo para estas familias. Esas 13 personas están alojadas en hoteles de la ciudad. Esteo ha vuelto a realizar un llamamiento a la prudencia por parte de la ciudadanía para que eviten ponerse en riesgo. El pasado domingo dos personas se saltaron las restricciones y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos de la Diputación.

Un grupo de vecinos se dirige a sus casas en la zona de La Graja, en Palma del Río. / J. Muñoz

Para Esteo, "ahora toca la fase de gestión. Son muchas las incidencias que ha habido. La valoración de las mismas se está preparando y ahora mismo no puedo decir la cuantía aproximada de daños que el temporal ha provocado", ya que cada día se observan nuevas zonas. Esteo explica que "los caminos han sido muy afectados" y que incluso "el camino de la Chirritana esta misma mañana se ha cortado" y están evaluando todos los daños para solicitar las ayudas necesarias para la reconstrucción de las zonas dañadas.

Preocupación por la situación del campo

La alcaldesa se ha mostrado preocupada por la situación del campo y la producción citrícola, muy afectada por el temporal. Según le ha trasladado el delegado de Agricultura en Córdoba, Francisco Acosta, "se espera que la merma en la producción con respecto al año pasado pueda estar incluso en un 50%". Es tiempo de volver a la normalidad "poco a poco", afirma la primera edil, que ofrece "ayuda y ánimo" a la población afectada.

En cuanto a las previsiones meteorológicas, aunque se esperan nuevas lluvias, nada tiene que ver con las borrascas ya pasadas. Sí están pendientes de las rachas de viento, que pueden ser fuertes, y si existiera riesgo, la alcaldesa indica que volverá a cerrar parques, jardines, cementerio y polideportivo. La ciudad comienza a respirar en parte y no se observa a vecinos angustiados. Ahora comienza el tiempo para valorar los daños que ha provocado la inundación y reclamar a las compañías aseguradoras y esperar a las ayudas extraordinarias del Gobierno.