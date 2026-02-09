Transportes avanza en la construcción de dos nuevas áreas de recarga eléctrica ultrarrápida en la A-4 en Montoro

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado los anteproyectos y estudios de viabilidad para la construcción de nuevas áreas de servicio con recarga eléctrica ultrarrápida, entre las que se incluyen dos instalaciones en el término municipal de Montoro, a ambos márgenes de la autovía A-4. Serán en concreto ocho áreas de servicio (cinco de ellas dobles, una en cada margen), valoradas en su conjunto en unos 94,5 millones de euros (IVA incluido).

En total, el programa contempla ocho áreas de servicio, cinco de ellas dobles, distribuidas por las autovías A-2, A-3, A-4 y A-8, así como por la autopista AP-7, en provincias como Zaragoza, Barcelona, Madrid, Cuenca, Valencia, Asturias y Cantabria, además de Córdoba. La inversión global prevista asciende a 94,5 millones de euros, IVA incluido. La actuación prevista en Montoro se ubicará en el kilómetro 353 de la A-4.

Planta esquemática del área de servicio de Montoro. / CÓRDOBA

Objetivo: movilidad sostenible

Estas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes para la dotación de este tipo de instalaciones en la Red de Carreteras del Estado, que tiene por objetivo contribuir a la descarbonización del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa.

El plan prevé la licitación de contratos de concesión de obras para la construcción y explotación de las áreas, que se dividirán en seis lotes. Serán las empresas adjudicatarias las encargadas de redactar los proyectos constructivos y gestionar posteriormente las instalaciones, una vez cuenten con el visto bueno de la Dirección General de Carreteras.

Los anteproyectos y estudios de viabilidad se han agrupado en seis expedientes, cuyas aprobaciones se están publicando de forma progresiva en el Boletín Oficial del Estado. Entre ellas, ya figura la del área de La Roca del Vallès, publicada el pasado 4 de febrero, paso previo a la licitación de las concesiones.

Mapa con las actuaciones de recarga ultrrápida. / CÓRDOBA

Además de la actuación de Montoro, Transportes tiene prevista la ejecución de los siguientes puntos de recarga: