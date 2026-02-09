Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura

El temporal causa ya problemas de estocaje en los almacenes de cítricos de La Vega

El tren de borrascas afectará a la producción, que caerá en torno a un 10% sobre la merma ya prevista en los aforos | Se disparan las solicitudes de ayuda alimentaria a familias jornaleras

Huerta de naranjos inundada en la zona de La Graja, en Palma del Río.

Huerta de naranjos inundada en la zona de La Graja, en Palma del Río. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La continuada presencia de lluvias en la comarca de la Vega del Guadalquivir amenaza el principal motor económico de Palma del Río: la agricultura. A las decenas de cultivos que han quedado completamente anegados con las crecidas de los ríos Genil y Guadalquivir hay que añadir la imposibilidad de recolectar y que la tierra no puede absorber más agua.

El sector citrícola vive estos días con la mirada puesta en el cielo y con el cronómetro en la mano. Antonio Carmona, presidente de la asociación profesional Palmanaranja, confirma que la situación es "crítica" para el suministro de fruta. "La actividad en los almacenes estará ahora mismo a un 40% o 50% como mucho", indica Carmona, para quien la prioridad es cumplir con los compromisos, aunque, "por las previsiones de lluvia, no tenemos muchas esperanzas de poder volver a recolectar hasta que pase el temporal, así que seguro que casi todos nos vamos a quedar sin estoc", refiriéndose a los almacenes que trabajan la fruta en fresco para distribución nacional e internacional.

Recogida de naranja en horas que no llovía

Este parón no solo afecta a los tiempos, también abre la puerta a la competencia exterior. La falta de producto "da la posibilidad de entrada de fruta de países terceros que suplan la falta de suministro por nuestra parte y se ocasiona un problema importante". Por este motivo, la forma de recolectar se ha tenido que transformar estos días y algunas cuadrillas de jornaleros han estado trabajando en los huecos que ha permitido la lluvia. "En algún caso incluso durante la recolección ha llovido algo y algunos trabajadores han aguantado el chaparrón de alguna forma", explica Carmona.

Para algunos trabajadores y muchas familias en Palma del Río, los cítricos son su principal fuente de ingresos, así que si la recolección y la producción se para, comienzan a tener serios problemas económicos. Por ello, muchos se han echado el macaco, las botas de agua y el chubasquero para coger naranjas las horas que les ha permitido el temporal.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, comentaba este domingo en rueda de prensa que Cruz Roja había recibido una gran cantidad de solicitudes para ayuda de alimentos. La institución humanitaria reparte tarjetas monedero de ayuda a las familias y migrantes en situación de vulnerabilidad gracias a un convenio con el Ayuntamiento. Son tarjetas de 30 euros y se les proporcionan dos tarjetas para ayudar a la compra de alimentos.

El convenio se firmó hace escasamente un mes, y previo a este temporal de lluvias se habían solicitado y atendido unas 15 personas. A raíz del temporal, "de 15 han pasado a 200" solicitudes, que tienen que atenderse en los próximos días. Esto indica el alcance que ha tenido el temporal en las familias.

Ataque de hongos en la fruta

Los cultivos de naranja soportan también el exceso de agua y fuertes vientos, que deterioran la fruta. José Manuel Cepeda, vicepresidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Genil y presidente de Feragua, señala que "tanta agua produce la caída de la naranja, porque el tiempo está más propicio para ataque de hongos y la caída de naranja se produce por un ataque de hongos en el pedúnculo del fruto, que le hace caer".

A esto hay que sumarle el daño que provoca el viento por el roce continuado de las ramas y el desbordamiento de los ríos. Juan Carlos Moreno, gerente de la Comunidad de Regantes Margen Derecha del Genil, resalta que "con tantísima humedad habría que estar dando tratamientos para evitar la caída del fruto, y no se puede entrar con atomizadores a las explotaciones para fumigar".

Zona de huertas desalojada en Palma del Río.

Zona de huertas desalojada en Palma del Río. / J. Muñoz

Los cultivos más cercanos a los ríos

Carmona también explica que, debido a los episodios de viento, "la fruta se pincha mucho una con otra, con las mismas ramas, y al final esa herida que se produce, unido a la humedad y la lluvia, hace que la fruta se pudra mucho". El presidente de Palmanaranja también destaca que en este temporal ha habido "algunos episodios de granizo importantes".

La situación más grave la viven los cultivos próximos a la zona de los ríos, muchos de ellos anegados por el desbordamiento del cauce y que sufrirán un daño enorme, no sólo para la producción de este año sino para los siguientes, porque "dependiendo del tiempo que el agua esté dentro de la huerta y el nivel que alcance" tendrá un perjuicio mayor o menor, según explica Carmona.

Las malas previsiones se agravan hasta un 10% más

Si las estimaciones de producción de naranja para esta campaña ya eran negativas, con una merma de un 40% en el Valle del Guadalquivir, con este temporal la situación se agrava. "Es difícil valorar ahora mismo en qué porcentaje ocasionará la pérdida o el aumento de pérdida de producción, pero estimamos que seguramente entre un 5% y un 10% posiblemente vendrá a sumar a los porcentajes que ya teníamos claro antes de empezar la campaña y que hemos ido confirmando a lo largo de la misma", expone Carmona.

Si hay algo positivo de todo este episodio es que las reservas hídricas se están recuperando de los últimos años de sequía. La subida en los embalses de "casi de 15 puntos en las últimas dos semanas" es una "muy buena noticia con vistas a la próxima campaña de riego" y augura una campaña "sin restricciones" para las comunidades de regantes, explica Juan Carlos Moreno.

Sin restricciones de riego

En la comunidad de regantes se trabaja ahora "en evacuar el agua y que toda la zona de riego canalice bien". Una vez termine el episodio de lluvias tendrán que revisar la instalación de riego presurizado por si hay alguna rotura o taponamiento. Para José Manuel Cepeda, la acumulación de agua este invierno también augura "un 90% de posibilidades de que el riesgo de restricciones sea totalmente nulo", algo que no ocurría con tal seguridad desde hace años en la Vega del Guadalquivir.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha afirmado que existen "muchas huertas inaccesibles para poder recolectar nuestra naranja", por lo que ya trabajan en ayudas que "vendrán de las distintas administraciones y se articularán". Entretanto, desde el Ayuntamiento trabajarán en la reconstrucción de caminos y accesos durante los próximos días. El departamento de Servicios Técnicos trabaja ya con mapas para localizar e informar sobre cada camino afectado y solicitar ayudas específicas para su reconstrucción, según la alcaldesa.

