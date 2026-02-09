Turismo
La ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil contará con 13 restaurantes
El Ayuntamiento promueve una iniciativa que se celebrará del 14 al 28 de febrero con platos elaborados con el producto local
El Ayuntamiento de Puente Genil ha acogido este lunes el acto de presentación de la iniciativa denominada De Plato Membrillo, un proyecto en forma de ruta gastronómica que tendrá lugar del 14 al 28 de febrero en 13 establecimientos de restauración y hostelería de la localidad. La propuesta nace de la delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento y persigue promocionar el producto estrella de la gastronomía local, así como su degustación en estos bares y restaurantes, convirtiendo la iniciativa en una propuesta para quienes visiten el municipio en esas fechas.
La campaña de promoción de la iniciativa también tendrá un apoyo importante en redes sociales, mediante vídeos promocionales y pequeños reels de los establecimientos. En la misma participan Alma Ezequiel Montilla, Casa Pedro, La Marina, Los Boliches, La Despensa de la Barca, Packusito, Camborio, Nolito's, Mesón Manantero, Boreal Hotel El Carmen, Burdeos, Arrocería Santa Bárbara y Cafetería C&C.
Sortearán una cena para dos personas
Durante la presentación de la actividad, la concejala de Turismo, María Delgado, ha puesto de manifiesto que la ruta "es continuación de la segunda parte del programa Puente Genil con Mucho Gusto, que inicialmente se iba a celebrar a mediados de enero pero que tuvo que posponerse debido a la lluvia. "En todos los establecimientos adheridos se ofrecerá en la carta un plato que va a llevar una elaboración realizada con membrillo. Además, y como aliciente, a quienes soliciten dicho plato se les entregará una papeleta que entrará en un sorteo para una posterior cena para dos personas en alguno de estos establecimientos", ha avanzado.
La edil ha indicado que el proyecto es posible gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco, y ha añadido que “a diferencia de otras ferias de estas características, en las que se instala una gran carpa en la que cada establecimiento pone su stand, nosotros hemos pensado que era mejor incentivar la visita y la promoción de nuestros restaurantes, de nuestra hostelería, buscando que la gente acuda a esos establecimientos y que allí mismo pueda probar esos platos”.
Un nivel "muy bueno" de restauración
Por su parte, Jorge Delgado, en nombre de la empresa EVA Incoming, encargada de la organización de esta actividad, ha indicado que la preparación del proyecto "ha ido sufriendo algunas modificaciones, ya que al principio queríamos hacer algo más informal, centrado en las tapas, pero posteriormente nos ha quedado muy redonda esta programación en torno al membrillo".
"En Puente Genil hay un nivel muy bueno de restauración, algo que no sólo conocen los pontanenses, sino también quienes suelen visitar la población, y con esta idea también queremos captar las visitas de personas de poblaciones cercanas, para que conozcan lo que se hace aquí, y, en definitiva, también aprovechen para mejorar el conocimiento que tienen sobre la localidad", ha asegurado.
