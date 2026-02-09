La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal

En poco más de cuatro meses desde que comenzó el año hidrológico, en octubre del año pasado, la provincia de Córdoba ha recibido ya casi el total de la media pluviométrica en condiciones normales. O dicho de otro modo: ha llovido tanto en cuatro meses (aunque sobre todo en enero) como en un año normal.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se apoya en 39 estaciones de medición repartidas por la provincia, muestran que la media en lo que llevamos de año hidrológico se sitúa en 576,5 litros por cada metro cuadrado. La media habitual se mueve entre los 580-600 litros, aunque hay zonas en donde llueve más que en otras. Pero hay que tener en cuenta que aún queda más de un mes de invierno y toda la primavera, que suele ser una estación lluviosa.

Más precipitaciones en las sierras

En este intenso invierno, las áreas montañosas han sido, como cabría esperar, las que más agua han recibido. En tres puntos se han superado ya los 700 litros por metro cuadrado acumulados. Son Guadanuño (748 litros), Carcabuey (718 litros) y Hornachuelos (703).

Víctor Castro

Otras 13 estaciones se mueven entre los 600 y los 700 litros, y todas ellas están en Sierra Morena, con la excepción de Fernán Núñez. En la Campiña hay zonas donde aún no han llegado a los 400 litros, como en el pantano de Cordobilla, que, no obstante, sigue siendo un valor alto.

A lo largo de la última semana, con el paso de las borrascas Kristin, Leonardo y Marta, las lluvias han sido más intensas en la Subbética. Sólo Carcabuey ha recibido más de 200 litros en apenas siete días, cuando la media provincial se ha quedado en 125 litros. Muy cerca de esa cifra, rondando los 180 litros por metro cuadrado, se han quedado los embalses de la vertiente oriental de Sierra Morena, como San Rafael de Navallana, Martín Gonzalo o Yeguas.

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Casillas / A. J. González

El sábado fue el día más lluvioso de la última semana en toda la provincia, con la llegada de la borrasca Marta. Llovió en toda la provincia, aunque no lo hizo con la misma intensidad que en temporales anteriores. Aun así, hubo puntos donde se rondaron los 45 litros por metro en un solo día, como en el Guadalmellato o Fuente Palmera.

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha alertado este lunes de los graves daños provocados por las borrascas Marta y Leonardo en el regadío andaluz, con destrozos millonarios en caminos rurales, redes de riego, estaciones de bombeo y otras infraestructuras hidráulicas esenciales para la actividad agraria. Desde la semana pasada, la asociación viene recibiendo un auténtico aluvión de comunicaciones por parte de comunidades de regantes de toda Andalucía, que están siendo recopiladas para realizar una estimación global del impacto económico, que se prevé muy elevado. Feragua subraya que, pese a la magnitud de los daños, las consecuencias habrían sido infinitamente mayores de no haber sido por la función laminadora de las grandes presas, que han permitido retener y regular los caudales extraordinarios generados por las lluvias torrenciales. Según Feragua, "gracias a estas infraestructuras, se ha evitado que numerosas poblaciones ribereñas sufrieran inundaciones de gran alcance, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y la necesidad de desalojos masivos. En este sentido, la asociación estima que sin las cinco grandes presas existentes en la cuenca del Guadalquivir (Tranco de Beas y Giribaile en Jaén, Iznájar y La Breña en Córdoba, y Negratin en Granada) más de 300.000 habitantes se hubieran visto directamente afectados por avenidas incontroladas.

A. J. González A. J. González La dura espera para volver a casa Los vecinos del entorno del aeropuerto afectados por las inundaciones, aún sin acceso definitivo

Adrián Ramírez «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas «Me acuesto a dormir y sueño con el agua». «Voy a vender la parcela, tengo claro que no vuelvo a pasar por esto». «A nosotros solo nos ha entrado al porche, ha sido un alivio muy grande». Son algunos de los testimonios recogidos este lunes entre los parcelistas, horas antes de regresar a sus viviendas o mientras retiraban el lodo acumulado. La desesperación tiene muchas caras, casi tantas como personas la sufren. En las parcelaciones de Córdoba es un sentimiento recurrente cada vez que el río crece y devuelve a los vecinos a una incertidumbre conocida: no saber hasta dónde llegará el agua ni cuándo podrán volver a sentirse seguros en sus propias casas. En ese contexto, el Ayuntamiento ha autorizado este lunes por la tarde el regreso a prácticamente todas las viviendas desalojadas en Ribera Baja, Las Cigüeñas, Majaneque, La Altea y Guadalvalle, tras la mejora de las condiciones. No obstante, alrededor de 40 viviendas de las calles La Tórtola y La Perdiz, en Guadalvalle, permanecen aún desalojadas por motivos de seguridad. [Lea aquí el reportaje completo]

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal Cruz Roja ha desplegado durante la última semana en Córdoba un amplio dispositivo de emergencia para dar respuesta a los efectos del temporal y a la crecida del río Guadalquivir ocasionada por el paso de las borrascas Leonardo y Marta en el que ha atendido a más de dos centenares de personas, según ha informado la organización de ayuda humanitaria en una nota de prensa. La entidad ha explicado este lunes que ha atendido a más de 200 personas, fundamentalmente en los dos albergues temporales habilitados -en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba- en los polideportivos municipales de Vista Alegre y Alcolea.

Adrián Ramírez Autorizan el regreso a todas las viviendas salvo en dos calles de Guadalvalle El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado en la tarde de este lunes el regreso a 95 de las 135 viviendas que permanecían desalojadas tras la crecida del río Guadalquivir registrada la pasada semana. La decisión se ha adoptado tras la mejora de las condiciones y después de la evaluación realizada por los servicios de emergencia. De este modo, los vecinos de las parcelaciones de Guadalvalle, Majaneque, Las Cigüeñas, Ribera Baja y La Altea pueden regresar a sus domicilios y comenzar a recuperar la normalidad, después de varios días marcados por la incertidumbre y el temor a nuevas crecidas. No obstante, por motivos de seguridad, se mantiene el desalojo en unas 40 viviendas situadas en las calles La Tórtola y La Perdiz, en la urbanización de Guadalvalle. Estas viviendas continuarán precintadas de manera preventiva hasta que los técnicos consideren que el riesgo ha desaparecido por completo. [Lea aquí la información]