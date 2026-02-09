Primera estimación del daño al campo cordobés por los temporales: la Junta calcula pérdidas de 500 millones

El impacto del tren de borrascas en el campo cordobés, el principal sustento del potente sector primaria, va a ser cuantioso. A falta de cálculos más precisos, que requerirán el trabajo sobre el terreno de expertos y los propios agricultores, la Junta ha realizado una primera estimación que da una idea de lo que está pasando: 500 millones de euros de pérdidas sólo en la agricultura y ganadería.

La cifra la aporta Francisco Acosta, delegado provincial de Agricultura, a partir de los informes realizados por técnicos de la Junta que analizaron la situación a finales de la semana pasada. Enero ya había sido un mes malo porque las continuas lluvias habían impedido trabajar en el campo, justo cuando se está recogiendo gran parte de la aceituna o de los cítricos, los principales cultivos de la provincia de Córdoba. Pero el paso de las borras Kristin, Leonardo y Marta ha agravado la situación aún más.

Acosta explica que esa cifra es una aproximación de trazo grueso que va en consonancia con las estimaciones realizadas ya por la Consejería. Todo apunta a una caída en la producción agraria de entre un 20 y un 30% en el campo andaluz, un porcentaje que trasladado al sector cordobés, que mueve unos 2.000 millones de euros al año, da como resultado una media de 500 millones en pérdidas.

Pérdidas del olivar por zonas

En gran medida, esas pérdidas se van a concentrar en el olivar, con mayor incidencia en la comarca de la Subbética, principal elaborador del oro líquido. Justo antes de la llegada de las borrascas, la Asociación de Municipios del Olivar (AEMO) ya estimaba grandes pérdidas por la caída de la aceituna al suelo, aunque al menos una parte podría salvarse para elaborar aceite lampante, de mucha menos calidad (de hecho no es apto para el consumo humano) y por tanto con menor precio en los mercados. Ahora la situación es mucho peor.

La delegación de Agricultura apunta que en la Subbética aún quedaba por recoger el 70% de la aceituna, al tratarse de variedades más tardías. En los olivares marteños y picudos (una variedad autóctona de la comarca) se habría perdido el 80% de la cosecha, que tras el paso de la borrasca podría ser incluso más. En la variedad hojiblanca el porcentaje se queda en un 50-60% de pérdidas. Además, Acosta explica que la aceituna que queda en el suelo ya no sirve ni siquiera para lampante y los costes de recogerla superan a los beneficios.

En el entorno de Baena, estaba pendiente de recoger en torno a un 30-40% de la aceituna y la mitad ya se había caído al suelo a mediados de la semana pasada; ahora ese porcentaje sube al 90% según las estimaciones y también será difícil recogerla. Sólo se han salvado dos zonas productoras que tenían la cosecha casi terminada cuando llegaron las lluvias. Son las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, así como los olivares superintensivos que predominan en el valle del Guadalquivir.

Otros cultivos y la ganadería

La situación se repite en los cítricos de la Vega, también en plena campaña, aunque en este caso Acosta cree que será necesaria una valoración más precisa. Para empezar, la caída en la producción podría rondar el 10%, pero ese valor se añade a la merma ya prevista debido a las lluvias de la pasada primavera que afectaron a los árboles, que se había calculado en un 30%. Los propios agricultores habían estimado unas pérdidas del 40%.

En los cereales y leguminosas (trigo o garbanzos, por ejemplo) el problema es doble. Quienes ya habían plantado semillas de invierno se encuentran con que probablemente las plantas están pudriéndose debido a la humedad, aunque no es posible entrar a las fincas para confirmarlo en estas condiciones. Y quienes aún no lo habían hecho, ya van tarde y tendrán que optar por otros cultivos.

Los temporales han afectado a la ganadería pero únicamente a la extensiva, predominante en el Norte de Córdoba, ya que no hay reportes al respecto en las explotaciones intensivas, asegura Acosta. Los ganaderos no han podido sacar a sus animales para alimentarse de pastos naturales y han tenido que hacerlo a base de piensos, lo que supone incurrir en gastos no previstos. Además, los caminos e infraestructuras de acceso a las fincas se encuentran muy dañados.

En Directo

Diario CÓRDOBA El Gobierno de España muestra su “absoluta empatía” con los habitantes de las zonas inundadas El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción. En su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén el presidente, Pedro Sánchez, ha expresado su “absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión a los afectados. Como se ha dicho desde los primeros días de estas borrascas el Gobierno de España, cuando sean superadas, va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar la información, saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción. El Gobierno va a estar trabajando en la respuesta a esta crisis, pero también en el relanzamiento y la reconstrucción de todos los daños”.

Diario CÓRDOBA Pedro Sánchez anuncia ayudas rápidas al campo andaluz tras las borrascas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Huétor Tájar, uno de los municipios con más superficie agraria afectada por las borrascas, que el Gobierno de España aprobará un plan de ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces "Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, conocer los daños y afrontar la reconstrucción. Tenemos el compromiso de que habrá ayudas del Estado y de que habará prontitud en la recepción para garantizar la certidumbre a pequeños agricultores y familias afectadas", apuntó el presidente del Gobierno. Los primeros cálculos sobre el impacto económico de las borrascas lo sitúan en torno a un 20% de la producción. Entidades como Asaja estiman que se pueden superar los 2.500 millones de euros.

Araceli R. Arjona El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este lunes un primer balance de algunas de las principales incidencias registradas en la capital debido al tren de borrascas. Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que el temporal ha sido especialmente duro para el arbolado urbano: han caído 117 árboles, de los cuales 82 eran de gran porte, principalmente perennes, debido al encharcamiento del terreno y al viento. Ha advertido además de que aún se está evaluando el estado del arbolado y que podría ser necesario retirar alguno más por seguridad. Madruga ha agradecido la labor del personal de su delegación "que se ha vaciado en esta emergencia" y ha recordado que antes de que empezara la borrasca se realizaron labores de limpieza de arroyos, considerados puntos de riesgo, y que el dispositivo de emergencia ha contado con dos técnicos y personal de oficio en las naves municipales, además de 15 operarios desplegados de forma continua en la calle, pertenecientes a los servicios de alumbrado público, vía pública, edificios y colegios. [Lea aquí la noticia al completo]

Diario CÓRDOBA Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de este jueves una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer “qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar”. Desde Hacemos Córdoba se hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que en “multitud de calles” se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos y vecinas. “Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada”, han señalado desde el grupo municipal. [Lea aquí la noticia al completo]