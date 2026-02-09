Mediación gratuita, profesional y de proximidad para la ciudadanía de la provincia de Córdoba

La mediación se ha consolidado como una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de justicia más ágil, accesible y centrado en las personas. En este contexto, el proyecto 'Apuesta por la Mediación', impulsado por el Colegio de la Abogacía de Córdoba en colaboración con la Diputación de Córdoba, afronta su segunda etapa con el objetivo de consolidar el camino iniciado y reforzar el acceso de la ciudadanía a la mediación de forma totalmente gratuita.

Un proyecto con recorrido y resultados

La primera edición del proyecto, desarrollada tras la firma del convenio en 2024, permitió la celebración de 14 charlas informativas en distintos municipios de la provincia. Estas sesiones tuvieron como finalidad explicar a la ciudadanía qué es la mediación, cuáles son sus beneficios y cómo puede utilizarse para resolver conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial.

La experiencia acumulada en esta primera fase puso de relieve la conveniencia de seguir reforzando el conocimiento social de la mediación y de acercar este servicio a los municipios de menor tamaño. En este sentido, como señala Ana María Delgado Bellido, diputada responsable del Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía de Córdoba, «el desarrollo del proyecto evidenció la utilidad de estas acciones divulgativas como herramienta para consolidar la mediación en el territorio y sentar las bases para su continuidad y ampliación en una segunda etapa».

Segunda etapa: mediación en marcha sobre el territorio

Con la renovación del acuerdo en septiembre de 2025, el proyecto entra en una nueva fase que ya se encuentra plenamente activa. En esta segunda edición, se han celebrado charlas informativas en Villa del Río, Pedro Abad, Fuente Obejuna, Montalbán, Montemayor, Castro del Río, La Rambla, reforzando el carácter itinerante y provincial de la iniciativa.

Charla en Belmez. / ICA Córdoba

El calendario continúa avanzando y prevé nuevas sesiones con el objetivo de que la mediación llegue a todos los rincones de la provincia y se consolide como una opción real para la ciudadanía. En Hinojosa del Duque será el próximo día 9 de febrero; en La Carlota, el día 17, y al día siguiente en Santaella. Está pendiente cerrar fechas con los municipios de Hornachuelos y El Carpio.

Mediación gratuita como servicio público

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es que, gracias al acuerdo de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Colegio de la Abogacía, la ciudadanía puede acceder a la mediación sin coste alguno, eliminando barreras económicas y favoreciendo la igualdad de acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos.

Este enfoque «convierte la mediación en un servicio público útil, cercano y accesible, especialmente en ámbitos como los conflictos familiares, vecinales, intergeneracionales o sociocomunitarios», explica Ana María Delgado.

La profesionalidad como valor añadido

El proyecto 'Apuesta por la Mediación' se articula a través del Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía de Córdoba, lo que constituye uno de sus principales valores diferenciales.

Charla en Villa del Río. / ICA Córdoba

Las charlas informativas y las mediaciones que se desarrollan en el marco de este convenio son realizadas por abogados y abogadas mediadores, inscritos en el registro del Centro de Mediación y con la formación específica y la actualización permanente exigidas por la normativa vigente. Esta doble condición, abogacía y mediación, «aporta un valor añadido esencial en términos de seguridad jurídica y calidad profesional», asegura la responsable del servicio.

Cómo acceder al servicio de mediación

Las personas interesadas en resolver un conflicto mediante mediación pueden solicitarlo directamente a través del Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía de Córdoba, enviando un correo electrónico a centrodemediacion@icacordoba.com.

Asimismo, la solicitud puede canalizarse a través del ayuntamiento del municipio de residencia, desde donde se facilitará la información necesaria y el contacto con el Centro de Mediación.

Los MASC en el contexto legislativo actual

El desarrollo del proyecto se enmarca en un contexto normativo en el que los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) adquieren un protagonismo creciente y se configuran, en determinados ámbitos, como requisito de procedibilidad previo al acceso a la vía judicial.

'Apuesta por la Mediación'. / ICA Córdoba

En este escenario, la mediación desarrollada por profesionales de la abogacía especializada se presenta como una garantía adicional de confianza, eficacia y respeto a los derechos de las partes.

La colaboración entre el Colegio de la Abogacía de Córdoba y la Diputación de Córdoba se consolida así como un ejemplo de cooperación institucional orientada al interés general, permitiendo que la mediación se configure como una herramienta esencial para una justicia más cercana, humana y orientada al acuerdo.