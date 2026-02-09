Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucena dispone un fondo municipal extraordinario para reparar los daños por el temporal

El Ayuntamiento afrontará la reparación de los desperfectos causados por las borrascas con una partida excepcional, a la espera de fondos de otras administraciones

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

El alcalde, con efectivos de la Policía Local, vigila en cauce del río durante lo peor del temporal.

El alcalde, con efectivos de la Policía Local, vigila en cauce del río durante lo peor del temporal. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Una partida presupuestaria municipal soportará inicialmente en Lucena, con carácter excepcional, la ejecución de numerosas intervenciones dirigidas a resolver los cuantiosos daños acarreados por las últimas borrascas encadenadas. Por el momento, el Ayuntamiento debe finalizar los análisis de las actuaciones y las valoraciones oportunas para fijar una cuantía exacta que, progresivamente, "iremos suplementando", avanzó este lunes el alcalde, Aurelio Fernández, con los recursos "que hagan falta" hasta "volver a poner la situación que teníamos originariamente".

Paralelamente, el Ayuntamiento confía plenamente en obtener fondos de las administraciones superiores, esto es, Diputación, Junta y Estado, con la finalidad de afrontar inversiones "extraordinarias". En el municipio, superado el período más agudo de los temporales, afloran numerosas incidencias en calles, caminos rurales e instalaciones municipales, tanto en el núcleo principal como en las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar.

A algunos sitios afectados aún no se ha podido llegar

La ejecución de los trabajos proyectados habrá de aguardar a la finalización definitiva de las precipitaciones y los episodios de viento. Junto a concejales de varias áreas, el primer edil lucentino quiso puntualizar, al argumentar la complejidad de precisar desembolsos e intervenciones, que "hay sitios a los que aún ni hemos podido llegar" porque aún hay sectores privados del tránsito ordinario.

El punto más conflictivo persiste en la carretera A-3131, desde la salida de la aldea de Jauja hacia el municipio sevillano de Badolatosa. Esta vía, de titularidad autonómica, permanece cortada al tráfico por los continuos desprendimientos de tierra e, incluso, de fragmentos de piedra. El alcalde ha reclamado "agilizar" la reparación porque, "aunque no están incomunicados", los vecinos que se trasladan hacia la zona de las huertas han de hacer un extenso trayecto alternativo para conectar con la pedanía de Jauja. Una empresa especializada en la reconfiguración de taludes, requerida por la Administración autonómica, analiza desde hoy mismo la actuación más oportuna para poder arreglarla.

Desprendimiento de un terraplén junto a una carretera en Lucena.

Desprendimiento de un terraplén junto a una carretera en Lucena. / M. González

El Ayuntamiento levanta las restricciones por el temporal

Desde las 11.00 horas de este lunes se ha celebrado una nueva reunión el Centro de Coordinación Operativa, tras un fin de semana "sin incidencias reseñables". El panorama próximo transcurre sin anuncios de nuevos avisos meteorológicos y, por tanto, el Ayuntamiento elimina el cierre preventivo de parques, jardines, instalaciones deportivas o los cementerios municipales. Únicamente, por cuestiones de seguridad, continuarán precintados algunos sectores concretos de los diferentes recintos, donde proseguirán las tareas de desbroce y limpieza.

Los centros educativos

En Lucena, en este lunes han regresado a las aulas los alumnos y docentes del colegio Nuestra Señora del Carmen, con una reorganización en los accesos, e, igualmente, en el IES Sierra de Aras, donde han sido reubicados algunos grupos y, además, permanecen con clases telemáticas los estudiantes de la familia académica del Frío. En este centro, las estancias más comprometidas por el acceso de agua se localizan en los módulos superiores.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el alcalde ha expresado una profunda gratitud a servicios municipales y empresas externas, por el sacrificio y la profesionalidad manifestadas, reiterando los mensajes de prudencia y responsabilidad para la ciudadanía.

