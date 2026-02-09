Licitado por 212.000 euros el proyecto para construir 29 nuevas VPO en Lucena

El Ayuntamiento de Lucena ha dado nuevos pasos en el procedimiento de construcción de 29 viviendas públicas en la calle Los Perales. A través de la empresa pública de Suelo y Vivienda (Suvilusa), ha impulsado la licitación del proyecto básico y de ejecución y, asimismo, planifica publicar en este mismo año el expediente de contratación de la obra. La edificación ha de concluir, como máximo, en abril del año 2029 por los condicionantes reflejados en la convocatoria autonómica del Plan Vive.

El pliego abarca la encomienda de los servicios técnicos de redacción del proyecto básico y de ejecución, instalaciones y comunicaciones, estudio y coordinación de seguridad y salud, dirección de obra y de ejecución y asistencia técnica durante el período de garantía. Por consiguiente, esta adjudicación permanecerá vigente hasta la finalización de la intervención material.

Globalmente, el plazo de ejecución comprende 39 meses, circunscribiéndose a un lapso de 21 meses la construcción de estos pisos, anexos a la arteria de la avenida de la Infancia, en la zona norte del casco urbano. El cronograma estipulado por Suvilusa con anterioridad dispone un tiempo máximo de 45 días en la entrega del proyecto básico y otras 60 jornadas reservadas a la elaboración del plan de ejecución. Las empresas interesadas han de remitir sus ofertas antes del 11 de marzo.

800.000 euros de la Junta

Inicialmente, la Junta de Andalucía "ha reservado" a la entidad municipal, según ha confirmado Miriam Ortiz, consejera delegada de Suvilusa, una cantidad aproximada de 800.000 euros, una vez completada "la adscripción" del Ayuntamiento al Plan Vive. En una segunda fase, en el transcurso del marzo, el Consistorio habrá de formalizar la solicitud definitiva de la subvención.

Sobre una parcela de 874 metros cuadrados, situada en la manzana 2 del Plan Especial de Reforma Interior de La Fuensanta, Suvilusa erigirá 19 viviendas en un sector de suelo residencial con una finalidad orientada a la venta, y otros diez inmuebles, sobre una superficie dotacional y compatible, vinculados a un régimen de alquiler, de especial preferencia para el colectivo de jóvenes. De la cifra total, 14 pisos gozarán en su distribución de tres dormitorios y otros 15 contendrán dos dormitorios, adquiriendo uno de ellos una modalidad accesible, además de plazas de aparcamiento y trasteros.

El alcalde, Aurelio Fernández, en su comparecencia, se ha congratulado por dar "un paso importante" en una materia que "preocupa" sobremanera a vecinos y jóvenes. Ha subrayado que el Ayuntamiento, en un contexto de "mercados tensionados y precios altos", afronta nuevamente, tras 12 años de paréntesis, la promoción de vivienda pública "para personas que quieren quedarse a vivir" en el municipio. Finalmente, aseguró que esta iniciativa "no es aislada ni improvisada", apelando desde el gobierno municipal popular a la inminente adjudicación del Plan Municipal de Vivienda. Este documento de referencia aportará un diagnóstico "amplio y completo" de las necesidades y oportunidades, coexistiendo simultáneamente con un programa de captación de vivienda, por el momento sin resultados efectivos.