Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | BorrascasDemolicionesAdolfo MolinaAeropuerto CórdobaDaños en el campoLimpiezaIncidenciasNivel del ríoCarreterasEl tiempo
instagramlinkedin

El paso de la borrasca Marta

La Diputación de Córdoba intervendrá de urgencia en el cerro de Los Poetas de Puente Genil, que tiene desalojados a 21 vecinos por el temporal

Un ingeniero especializado en geotecnia evalúa el riesgo de nuevos desprendimientos tras las lluvias, que han reducido la resistencia del terreno

Última hora del regreso de los desalojados, caudal del río Guadalquivir e inicio de la recuperación de la normalidad

Salvador Fuentes, con el alcalde, concejales y técnicos en el Cerro de los Poetas de Puente Genil.

Salvador Fuentes, con el alcalde, concejales y técnicos en el Cerro de los Poetas de Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes hasta Puente Genil, donde junto al alcalde, Sergio Velasco, ha podido conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la calle Calzada, "tras los desprendimientos de tierra y piedras del talud del Cerro de los Poetas que conllevaron, el pasado jueves, el desalojo de una veintena de vecinos de esta vía".

"Hoy podemos señalar, gracias al trabajo realizado por un ingeniero de caminos especializado en geotecnia, la existencia de riesgo por desprendimientos de barro y piedras, avalando la decisión de desalojo tomada a finales de la semana pasada", ha indicado Fuentes. "Este profesional trabaja, además, en la emisión de un informe con actuaciones recomendadas, como la colocación de una malla de acero similar a la instalada en la ladera de Cuesta del Molino. Paralelamente se plantean, de la mano de Cruz Roja, alternativas de alquiler y se gestionan opciones de realojo con AVRA, incluida la cesión de una vivienda en La Pitilla", ha añadido.

Hay cinco viviendas afectadas por los desprendimientos

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que, "de manera inicial, los trabajos se han centrado en revisar la estabilidad del terreno y el estado de los muros traseros de los inmuebles, sin que por el momento existan indicios de riesgo grave". En cualquier caso, ha continuado, "el desalojo se adoptó como medida preventiva, habida cuenta de la lluvia caída, un agravante para la situación de la ladera. En concreto, hay unas cinco viviendas afectadas, habiendo procedido al realojo de sus inquilinos en domicilios de familiares y en establecimientos hoteleros del municipio".

Salvador Fuentes observa el desprendimiento en el Cerro de los Poetas.

Salvador Fuentes observa el desprendimiento en el Cerro de los Poetas. / V. Requena

Desde el punto de vista técnico, Fuentes ha afirmado que "el aumento de saturación por las lluvias que se han producido estos días en los terrenos que forman parte de la cara oeste del Cerro de los Poetas ha reducido la cohesión y la resistencia del terreno, provocando deslizamientos y desprendimientos aparentemente superficiales causados principalmente por el agua”.

"Así, desde las traseras de estas viviendas se puede observar cómo los canales de lodo que discurren por la ladera, procedentes de la parte superior, arrastran rocas de pequeño y mediano tamaño, incluso se observa la presencia de otras de un tamaño mucho mayor y que a simple vista amenazan con desprenderse o deslizar hacia las edificaciones", ha abundado Fuentes. A esto, ha añadido, "se une el riesgo latente de desprendimientos y deslizamientos de rocas de tamaño considerable que pueden provocar un impacto a las edificaciones, cuyas condiciones de seguridad estructural y habitabilidad se verían seriamente amenazas".

Al menos en 20 días no se podrá intervenir

El presidente de la Diputación de Córdoba ha insistido en que "ahora lo que procede es evaluar la envergadura del talud, vamos a presupuestar la actuación, que no podrá realizarse hasta que no se seque el terreno, lo que nos lleva a hablar de 15-20 días. Una actuación que, sin duda, contará con el apoyo de la institución provincial a través del Fondo de Contingencias". Fuentes ha señalado la posibilidad de la cobertura metálica de la totalidad del talud y de los procedimientos a realizar con las rocas detectadas que garanticen una solución al problema que se ha producido.

"En estos momentos debemos, una vez más, agradecer la rapidez con la que están actuando los alcaldes y alcaldesas de la provincia ante las complicadas situaciones que se están viviendo como consecuencia de las intensas lluvias acaecidas, unas precipitaciones que traen consigo crecidas de los caudales y, como en el caso de Puente Genil, problemas geológicos", ha concluido Fuentes.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el alcalde ha agradecido "la pronta respuesta de la Diputación, tras la solicitud de asistencia técnica como consecuencia de los desprendimientos de barro que nos llevaban al desalojo de cinco familias". Velasco ha remarcado la importancia de "garantizar la seguridad de los vecinos y mantener su desalojo hasta que se pueda actuar de manera eficaz, una vez se haya secado el terreno".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
  8. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

La Diputación intervendrá de urgencia en el cerro de Los Poetas de Puente Genil, con desalojados a 21 vecinos por el temporal

La Diputación intervendrá de urgencia en el cerro de Los Poetas de Puente Genil, con desalojados a 21 vecinos por el temporal

La ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil contará con 13 restaurantes

La ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil contará con 13 restaurantes

El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles

El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles

Licitado por 212.000 euros el proyecto para construir 29 nuevas VPO en Lucena

Licitado por 212.000 euros el proyecto para construir 29 nuevas VPO en Lucena

Transportes avanza en la construcción de dos nuevas áreas de recarga eléctrica ultrarrápida en la A-4 en Montoro

Transportes avanza en la construcción de dos nuevas áreas de recarga eléctrica ultrarrápida en la A-4 en Montoro

Lucena dispone un fondo municipal extraordinario para reparar los daños por el temporal

Lucena dispone un fondo municipal extraordinario para reparar los daños por el temporal

La Diputación de Córdoba digitaliza 10.000 documentos históricos de 36 municipios en el nuevo portal de archivos locales

Vecinos de algunas de las huertas de Palma del Río regresan también tras el temporal

Vecinos de algunas de las huertas de Palma del Río regresan también tras el temporal
Tracking Pixel Contents