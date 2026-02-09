La Diputación de Córdoba intervendrá de urgencia en el cerro de Los Poetas de Puente Genil, que tiene desalojados a 21 vecinos por el temporal

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes hasta Puente Genil, donde junto al alcalde, Sergio Velasco, ha podido conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la calle Calzada, "tras los desprendimientos de tierra y piedras del talud del Cerro de los Poetas que conllevaron, el pasado jueves, el desalojo de una veintena de vecinos de esta vía".

"Hoy podemos señalar, gracias al trabajo realizado por un ingeniero de caminos especializado en geotecnia, la existencia de riesgo por desprendimientos de barro y piedras, avalando la decisión de desalojo tomada a finales de la semana pasada", ha indicado Fuentes. "Este profesional trabaja, además, en la emisión de un informe con actuaciones recomendadas, como la colocación de una malla de acero similar a la instalada en la ladera de Cuesta del Molino. Paralelamente se plantean, de la mano de Cruz Roja, alternativas de alquiler y se gestionan opciones de realojo con AVRA, incluida la cesión de una vivienda en La Pitilla", ha añadido.

Hay cinco viviendas afectadas por los desprendimientos

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que, "de manera inicial, los trabajos se han centrado en revisar la estabilidad del terreno y el estado de los muros traseros de los inmuebles, sin que por el momento existan indicios de riesgo grave". En cualquier caso, ha continuado, "el desalojo se adoptó como medida preventiva, habida cuenta de la lluvia caída, un agravante para la situación de la ladera. En concreto, hay unas cinco viviendas afectadas, habiendo procedido al realojo de sus inquilinos en domicilios de familiares y en establecimientos hoteleros del municipio".

Salvador Fuentes observa el desprendimiento en el Cerro de los Poetas. / V. Requena

Desde el punto de vista técnico, Fuentes ha afirmado que "el aumento de saturación por las lluvias que se han producido estos días en los terrenos que forman parte de la cara oeste del Cerro de los Poetas ha reducido la cohesión y la resistencia del terreno, provocando deslizamientos y desprendimientos aparentemente superficiales causados principalmente por el agua”.

"Así, desde las traseras de estas viviendas se puede observar cómo los canales de lodo que discurren por la ladera, procedentes de la parte superior, arrastran rocas de pequeño y mediano tamaño, incluso se observa la presencia de otras de un tamaño mucho mayor y que a simple vista amenazan con desprenderse o deslizar hacia las edificaciones", ha abundado Fuentes. A esto, ha añadido, "se une el riesgo latente de desprendimientos y deslizamientos de rocas de tamaño considerable que pueden provocar un impacto a las edificaciones, cuyas condiciones de seguridad estructural y habitabilidad se verían seriamente amenazas".

Al menos en 20 días no se podrá intervenir

El presidente de la Diputación de Córdoba ha insistido en que "ahora lo que procede es evaluar la envergadura del talud, vamos a presupuestar la actuación, que no podrá realizarse hasta que no se seque el terreno, lo que nos lleva a hablar de 15-20 días. Una actuación que, sin duda, contará con el apoyo de la institución provincial a través del Fondo de Contingencias". Fuentes ha señalado la posibilidad de la cobertura metálica de la totalidad del talud y de los procedimientos a realizar con las rocas detectadas que garanticen una solución al problema que se ha producido.

"En estos momentos debemos, una vez más, agradecer la rapidez con la que están actuando los alcaldes y alcaldesas de la provincia ante las complicadas situaciones que se están viviendo como consecuencia de las intensas lluvias acaecidas, unas precipitaciones que traen consigo crecidas de los caudales y, como en el caso de Puente Genil, problemas geológicos", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el alcalde ha agradecido "la pronta respuesta de la Diputación, tras la solicitud de asistencia técnica como consecuencia de los desprendimientos de barro que nos llevaban al desalojo de cinco familias". Velasco ha remarcado la importancia de "garantizar la seguridad de los vecinos y mantener su desalojo hasta que se pueda actuar de manera eficaz, una vez se haya secado el terreno".

