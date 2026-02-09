La Diputación de Córdoba ejecuta siete obras en carreteras por casi cinco millones de euros

La Diputación de Córdoba tiene en marcha ahora mismo cinco obras de importancia en carreteras de la provincia que suman en su conjunto casi cinco millones de euros de inversión. Esa cantidad se suma a los 12 millones anuales del contrato de mantenimiento que presta una empresa externa.

Algunas de las vías que se están reformando son esenciales para municipios del ámbito rural. Ese es el caso, por ejemplo, de la CO-3303, que conecta San Sebastián de los Ballesteros con La Rambla y de ahí hacia otros municipios y la conexión con la autovía de Málaga (A-45). La reforma integral, que supondrá ampliar la anchura de la plataforma hasta los ocho metros, se ejecuta en dos fases y ya está en marcha desde el año pasado la primera, con una inversión de 1,5 millones de euros.

Otra actuación destacada es la remodelación de un tramo de dos kilómetros de la CO-6411, que enlaza Pozoblanco con Obejo. La obra servirá sobre todo para conectar la capital de la comarca con el nuevo polígono industrial en desarrollo en la dehesa boyal, para lo que será necesario no sólo ampliar la anchura hasta los diez metros, sino también rebajar la cota para adecuarla a los terrenos industriales y evitar la diferencia de altura. Además, contará también con un carril peatonal de 1,8 metros de anchura. Su presupuesto se eleva hasta los 1,1 millones de euros.

Por otro lado, la carretera provincial CO-7210, en la Subbética, también se está reformando. Conecta Carcabuey con la aldea de Zagrilla Alta en Priego a lo largo de 7,4 kilómetros, pero durante 4,5 kilómetros su calzada es tan estrecha que no pueden cruzarse dos vehículos con seguridad. Se trata de un tramo límite del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y es la vía de comunicación natural de las aldeas prieguenses de Zagrilla y Esparragal con Córdoba y con su hospital de referencia, el Infanta Margarita de Cabra. La intervención de la Diputación, que ya está en marcha, permitirá ampliar la calzada con dos carriles, uno para cada sentido, además de arcenes peatonales, en el primer kilómetro más cercano a la aldea de Zagrilla. El presupuesto es de 425.000 euros.

En el caso de la obra que se está llevando a cabo en Lucena la prioridad no son tanto los vehículos como los peatones. Con una inversión de 750.000 euros, la Diputación está actuando para mejorar la seguridad vial de los viandantes en la carretera CO-6218, que enlaza la localidad con el santuario de la Virgen de Araceli.

El resto de intervenciones tienen lugar en la CO-5104 de Villa del Río a Cañete de las Torres, sobre un tramo de más de siete kilómetros (623.000 euros); en la CO-4200 en Bujalance para el refuerzo del firme (375.000 euros), y en la CO-3311 en la Vega del Guadalquivir para una reparación parcial (168.000 euros).