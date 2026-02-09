La Diputación de Córdoba digitaliza 10.000 documentos históricos de 36 municipios en el nuevo portal de Archivos locales.

La Diputación de Córdoba ha culminado la primera fase de implantación del portal web de Archivos locales, un proyecto que ha permitido la digitalización de 10.000 documentos históricos procedentes de 36 municipios de la provincia, dentro de una iniciativa que facilitará el acceso público a fondos documentales de gran valor histórico y patrimonial. En total, 49 ayuntamientos han solicitado ya su adhesión a esta herramienta de difusión en internet.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, ha destacado que este proyecto “continúa la línea de apoyo a los archivos municipales, beneficiando directamente tanto a los ayuntamientos como a investigadores y a la ciudadanía, que podrán acceder de forma telemática a documentación histórica que hasta ahora solo estaba disponible de manera presencial”, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Más municipios y más fondos en 2026

Siles ha explicado que a lo largo del primer trimestre de 2026 estará disponible la documentación correspondiente a los otros 24 municipios que ya han solicitado su incorporación al portal, aunque ha recordado que el trámite sigue abierto para aquellos ayuntamientos que aún no se han adherido, a través de la sede electrónica de la Diputación.

Además, la institución provincial completará la digitalización de los fondos históricos de los archivos adheridos mediante un contrato recientemente adjudicado a una empresa especializada, con el objetivo de incorporar progresivamente toda esta documentación durante los próximos cuatro años. Paralelamente, el personal de los ayuntamientos ha recibido formación específica para gestionar la herramienta y añadir nuevos documentos conforme se digitalicen los fondos.

Documentos históricos accesibles en la red

Los documentos disponibles en el portal corresponden fundamentalmente a actas de concejo y plenos municipales, censos de población, expedientes de quintas y reclutamiento, registros del pósito municipal, deslindes de términos municipales y otra documentación de carácter histórico.

La plataforma cuenta con un sistema avanzado de búsqueda, que permite localizar documentos por fechas, archivos, lugares o materias, tanto de forma global como individualizada por municipio.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa provincial de informática Eprinsa, por encargo del Pleno de la Diputación, cumpliendo los plazos previstos. En las próximas semanas comenzarán también los trabajos de inventariado de fondos históricos en los archivos municipales que lo han solicitado, con el objetivo de completar esta labor en un plazo de cuatro años, garantizando así la conservación y el acceso al patrimonio documental de la provincia.

El jefe del Servicio de Archivos de la Diputación, José Roldán, ha subrayado que esta iniciativa permite “poner en valor documentos que son testimonio directo de la historia de nuestros municipios”, liberando fondos históricos ya digitalizados para su consulta pública.

Entre los documentos más antiguos que podrán consultarse figuran libros de actas capitulares del año 1500 de Aguilar de la Frontera, pleitos de 1561 de Baena, un padrón de vecinos de Iznájar de 1794 o actas capitulares de 1644 de La Rambla. El archivo con mayor volumen de documentación es el de Villafranca de Córdoba, con más de 1.000 documentos que datan desde 1541.

Los municipios incluidos en esta primera fase son, entre otros, Aguilar de la Frontera, Baena, Castro del Río, Hinojosa del Duque, Montilla, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Peñarroya-Pueblonuevo y Villafranca de Córdoba. En los próximos meses se incorporarán fondos de Adamuz, Cabra, Montoro, Bujalance, Fuente Palmera, Villa del Río y Zuheros, entre otros.