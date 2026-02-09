Sucesos
Dos detenidos en Lucena tras una huida temeraria y un atentado contra agentes de la Guardia Civil
El conductor se saltó un control policial, colisionó con el mobiliario urbano y agredió a los agentes junto a otro ocupante del vehículo
La Guardia Civil ha detenido en la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar a dos hombres como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, atentado contra agentes de la autoridad, amenazas, desobediencia y resistencia grave, tras una huida a gran velocidad que terminó con un accidente y una posterior agresión a los agentes actuantes.
Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil realizaba un punto de prevención de la seguridad ciudadana en una vía pública y observó un vehículo que se aproximaba a gran velocidad. Al indicarle con señales luminosas que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso y aceleró aún más, pasando junto a los agentes, que tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados, informa el instituto armado en una nota de prensa.
Colisión, huida a pie y agresiones
Poco después, el conductor perdió el control del vehículo, que colisionó contra el acerado y el mobiliario urbano, quedando inmovilizado en la vía. En ese momento, los ocupantes abandonaron el coche y huyeron a pie.
Los agentes iniciaron una búsqueda por la zona y localizaron a los ocupantes en una calle cercana. Tras comprobar que no presentaban lesiones, se les solicitó la identificación, momento en el que el conductor respondió con insultos y amenazas de muerte, llegando a agredir a los guardias civiles con puñetazos y patadas, causando heridas leves a dos agentes.
Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor, que opuso una fuerte resistencia. Otro de los ocupantes trató de dificultar la actuación policial y forcejeó con los agentes, por lo que también fue detenido por desobediencia y resistencia grave.
Un tercer ocupante del vehículo, menor de edad, intentó igualmente entorpecer las detenciones, por lo que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, mientras que la Guardia Civil recuerda que el teléfono 062 está disponible las 24 horas del día para atender cualquier emergencia.
