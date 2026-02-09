Agroalimentación
Mucho más que jamón: el secreto de los ganaderos de Los Pedroches para salvar la dehesa cordobesa
La Denominación de Origen Los Pedroches certifica en 2025 casi 70.000 jamones y paletas de ibérico
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jamón de Los Pedroches ha certificado en la campaña de 2025 un total de 69.577 jamones y paletas 100% ibéricos, lo que supone un incremento de un 2,8% respecto al año 2024, cuando se certificaron 67.684 piezas. Así lo ha dado a conocer el consejo regulador en un comunicado en el que destaca que estas cifras "confirman la solidez del modelo productivo" del sello de calidad y su posicionamiento como "una de las referencias de mayor calidad del ibérico".
Del total de piezas certificadas, 62.367 corresponden a la categoría bellota 100% ibérico, lo que representa casi el 90% del conjunto, mientras que 7.210 piezas se encuadran en la categoría de cebo de campo 100% ibérico. Unos datos que reflejan la apuesta por las producciones de máxima calidad, ligadas a la dehesa y a los sistemas extensivos y tradicionales de manejo del cerdo 100% ibérico.
El desglose de las certificaciones por productos es el siguiente:
- Jamón de bellota 100% ibérico: 35.002 piezas
- Paleta de bellota 100% ibérico: 27.365 piezas
- Jamón de cebo de campo 100% ibérico: 6.204 piezas
- Paleta de cebo de campo 100% ibérico: 1.006 piezas
El consejo regulador destaca que estas cifras son el resultado de un sistema de certificación "riguroso, basado en el respeto al entorno de la dehesa, a la raza 100% ibérica (no ampara ningún tipo de cruce), el bienestar animal y los largos procesos de curación natural que caracterizan a los jamones y paletas amparados por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches".
España sigue siendo el principal mercado
El principal mercado del producto amparado por la DOP Los Pedroches continúa siendo España, que es el mercado en el que más se valora este producto, cuya esencia es el "resultado de una producción tradicional y extensiva". No obstante, la veintena de productores adscritos al consejo regulador tienen su vista puesta en los mercados internacionales en los que este producto goza de un prestigio muy alto, como Francia, Italia y Reino Unido.
El éxito de los loncheados de ibérico
En cuanto al formato de comercialización, en el año 2023 se certificaron 184.418 sobres y loncheados de jamón y paleta correspondientes a todas las categorías, que ya salió loncheado de las bodegas inscritas; en el año 2024 fueron 246.110, y en el año 2025 se incrementó hasta 301.151 envases, un crecimiento que nos indica una tendencia de consumo evidente e imparable.
"El año 2025 pone de manifiesto el esfuerzo conjunto de ganaderos, industrias y elaboradores adscritos a la DOP Los Pedroches por mantener los más altos estándares de calidad, trazabilidad y control, desde el nacimiento del animal hasta la salida del producto al mercado", resalta la Denominación de Origen cordobesa, que añade que, con estos resultados, se reafirma su compromiso "con la excelencia y con la defensa de un producto ligado al territorio, a la tradición y al saber hacer de una comarca que es sinónimo de bellota ibérico 100%, de máxima calidad".
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas