Baena impulsa el comercio local con una nueva edición de la Feria del Stock: grandes descuentos, ofertas y precios especiales

El Ayuntamiento de Baena, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Baena (Uneba), ha presentado una nueva edición (la octava) de la Feria del Stock y las Oportunidades del Comercio Local, que se celebrará los próximos 27 y 28 de febrero en el Palacio de Congresos, en horario ininterrumpido de 11.00 a 22.00 horas.

La presentación ha corrido a cargo de la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Baena, Antoñi Peña, y del presidente de Uneba, Manuel Muñoz, quienes han destacado la consolidación de este evento como una de las citas comerciales más importantes del calendario local.

Antoñi Peña ha subrayado que la feria “se ha convertido en un espacio de encuentro imprescindible entre comerciantes y ciudadanía”, poniendo en valor “el esfuerzo, la cercanía y la calidad que caracterizan al comercio local de Baena”. Durante los dos días de celebración, 19 establecimientos del municipio ofrecerán una amplia variedad de productos con ofertas y precios especiales, reflejo del dinamismo y la diversidad del tejido comercial baenense.

La delegada de Comercio ha querido reconocer expresamente la implicación de Uneba, destacando que “su compromiso con el desarrollo económico local resulta fundamental”, al tiempo que ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento a un sector “estratégico para la economía y el empleo del municipio”. En este sentido, ha señalado que “apostar por el comercio local es apostar por una Baena viva, con actividad en sus calles y oportunidades para emprendedores, basada en un modelo de crecimiento cercano y sostenible”.

Programación paralela con animación y actividades para todos los públicos

La feria contará además con una programación paralela de actividades, concebida como un evento abierto, dinámico y familiar, con propuestas de animación, ocio y entretenimiento dirigidas tanto a adultos como a público infantil, con el objetivo de convertir la visita en una experiencia completa.

Por su parte, el presidente de Uneba, Manuel Muñoz, ha destacado que esta será la octava edición del evento y que, en esta ocasión, se ha optado por un formato de dos días intensivos, frente a las tres jornadas de ediciones anteriores, con el fin de concentrar la actividad y reforzar su atractivo. Muñoz ha animado a la ciudadanía a participar, resaltando que “habrá animación, sorteos, premios y precios muy competitivos”, además de un ambiente pensado para el disfrute colectivo.

Asimismo, ha recordado que, como en ediciones anteriores, se habilitará un servicio de autobuses gratuitos con salidas periódicas desde la puerta de la Caseta Municipal, facilitando así el acceso al recinto ferial.

Un evento consolidado

Desde la organización se ha destacado que la Feria del Stock y las Oportunidades es ya un evento plenamente consolidado, incluido de manera prioritaria en la programación anual del Ayuntamiento y de Uneba, y muy esperado por los comercios locales, que ya la consideran una cita clave para dinamizar las ventas y el consumo de proximidad.

En los próximos días se dará a conocer, a través de los medios de comunicación y redes sociales, la relación completa de comercios participantes y el programa detallado de actividades previstas.