El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles

Los municipios cordobeses de Rute e Iznájar volverán a tener agua potable entre este martes y el miércoles. Así lo ha confirmado este lunes el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, que ha apuntado que tras hablar con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, este le ha comentado que el servicio se restablecerá lo más pronto posible.

Desde el pasado viernes, los vecinos de Rute e Iznájar no pueden consumir el agua que sale de sus grifos debido, paradójicamente, al temporal de lluvia y viento. La razón, el barro arrastrado por las escorrentías y las lluvias afectaron a las aguas del manantial de La Hoz del que se abastecen parte de los habitantes de estos municipios.

3.000 euros diarios cuesta el abastecimiento con cisternas

Fuentes de la Diputación han confirmado que el agua empieza a perder turbidez, por lo que en breve se podrá retomar el suministro habitual. No se han producido cortes en el abastecimiento, pero la calidad del agua hizo que por precaución la Diputación optara por prohibir su consumo directo, aunque sí es válida para la higiene personal o la limpieza de los domicilios. El coste que asume la institución provincial ronda los 3.000 euros diarios para el transporte del agua con las cisternas.

El agua sigue llegando a Rute e Iznájar desde la estación potabilizadora situada al pie del embalse, pero en lugar de circular por las redes habituales llega en camiones cisterna. Se han enviado cisternas de diferente capacidad: una de 25.000 litros para la localidad ruteña, una de 18.000 litros para Iznájar y dos cisternas de 10.000 litros para las aldeas de este término municipal.

En un principio, se calcula que hay unas 12.000 personas afectadas.

En Directo

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal Cruz Roja ha desplegado durante la última semana en Córdoba un amplio dispositivo de emergencia para dar respuesta a los efectos del temporal y a la crecida del río Guadalquivir ocasionada por el paso de las borrascas Leonardo y Marta en el que ha atendido a más de dos centenares de personas, según ha informado la organización de ayuda humanitaria en una nota de prensa. La entidad ha explicado este lunes que ha atendido a más de 200 personas, fundamentalmente en los dos albergues temporales habilitados -en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba- en los polideportivos municipales de Vista Alegre y Alcolea.

Adrián Ramírez Autorizan el regreso a todas las viviendas salvo en dos calles de Guadalvalle El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado en la tarde de este lunes el regreso a 95 de las 135 viviendas que permanecían desalojadas tras la crecida del río Guadalquivir registrada la pasada semana. La decisión se ha adoptado tras la mejora de las condiciones y después de la evaluación realizada por los servicios de emergencia. De este modo, los vecinos de las parcelaciones de Guadalvalle, Majaneque, Las Cigüeñas, Ribera Baja y La Altea pueden regresar a sus domicilios y comenzar a recuperar la normalidad, después de varios días marcados por la incertidumbre y el temor a nuevas crecidas. No obstante, por motivos de seguridad, se mantiene el desalojo en unas 40 viviendas situadas en las calles La Tórtola y La Perdiz, en la urbanización de Guadalvalle. Estas viviendas continuarán precintadas de manera preventiva hasta que los técnicos consideren que el riesgo ha desaparecido por completo. [Lea aquí la información]

La economía andaluza, devastada por el temporal: cierre de negocios, pérdida de ventas, caída del turismo y campos arrasados Las fuertes y persistentes lluvias provocadas por el tren de borrascas que se han sucedido durante semanas hacen mella en la economía andaluza, más allá del campo, que sin duda es uno de los sectores más damnificados por el agua, con una previsión de pérdidas que puede superar los 2.500 millones de euros, según Asaja. Autónomos y pequeño comercio han alzado también la voz ante las graves consecuencias que tienen que afrontar por la caída de negocio, que ha provocado que los primeros compases del año sean negros para sus cuentas. El turismo lamenta las numerosas cancelaciones por el tiempo agravadas por la situación de la red ferroviaria y la Junta de Andalucía ya ha cifrado en más de 500 millones el coste de la reparación de las carreteras. "Las pérdidas son y afectan a todos los sectores. Por eso desde el Gobierno andaluz ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, quien anunció una reprogramación del presupuesto autonómico de 2026, que acaba de entrar en vigor, y reivindicó la participación del Estado y de la UE: "Vamos a llamar a todas las puertas. Le pedimos a la UE que active el fondo de solidaridad para catástrofes naturales y el fondo de gestión de crisis de la PAC. Al Gobierno de España le reclamamos que apruebe el fondo de contingencia. Es necesario que los recursos lleguen cuanto antes a las familias", ha subrayado la consejera, que este lunes ha visitado la localidad de Lora del Río para conocer de primera mano el impacto del temporal en dicha localidad sevillana. [Lea aquí la información completa]

Rafael Verdú La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana El sol aún tardará en estar presente en Córdoba. La previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología indica que las lluvias seguirán siendo persistentes durante prácticamente toda la semana, aunque no parece que vayan a tener la misma intensidad que a lo largo de la semana pasada, con el tren de borrascas de Kristin, Leonardo y Marta. Para este martes, la previsión realizada por Aemet apunta a precipitaciones con total seguridad a lo largo de casi todo el día, sobre todo desde primera hora de la mañana hasta la tarde. La probabilidad baja al 85% a la caída de la noche, pero no habrá respiro tampoco al día siguiente, cuando de nuevo vuelve a situarse en un 100%. [Previsión complate, aquí]