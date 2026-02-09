Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles

El consumo está prohibido desde el pasado viernes debido a la contaminación por barro en el manantial de La Hoz

Última hora del regreso de los desalojados, caudal del río Guadalquivir e inicio de la recuperación de la normalidad

Vecinos de Rute se abastecen con garrafas de agua potable en un camión cisterna.

Vecinos de Rute se abastecen con garrafas de agua potable en un camión cisterna. / M. González

Noelia Santos

Rafael Verdú

Córdoba

Los municipios cordobeses de Rute e Iznájar volverán a tener agua potable entre este martes y el miércoles. Así lo ha confirmado este lunes el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, que ha apuntado que tras hablar con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, este le ha comentado que el servicio se restablecerá lo más pronto posible.

Desde el pasado viernes, los vecinos de Rute e Iznájar no pueden consumir el agua que sale de sus grifos debido, paradójicamente, al temporal de lluvia y viento. La razón, el barro arrastrado por las escorrentías y las lluvias afectaron a las aguas del manantial de La Hoz del que se abastecen parte de los habitantes de estos municipios.

3.000 euros diarios cuesta el abastecimiento con cisternas

Fuentes de la Diputación han confirmado que el agua empieza a perder turbidez, por lo que en breve se podrá retomar el suministro habitual. No se han producido cortes en el abastecimiento, pero la calidad del agua hizo que por precaución la Diputación optara por prohibir su consumo directo, aunque sí es válida para la higiene personal o la limpieza de los domicilios. El coste que asume la institución provincial ronda los 3.000 euros diarios para el transporte del agua con las cisternas.

El agua sigue llegando a Rute e Iznájar desde la estación potabilizadora situada al pie del embalse, pero en lugar de circular por las redes habituales llega en camiones cisterna. Se han enviado cisternas de diferente capacidad: una de 25.000 litros para la localidad ruteña, una de 18.000 litros para Iznájar y dos cisternas de 10.000 litros para las aldeas de este término municipal.

En un principio, se calcula que hay unas 12.000 personas afectadas.

El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles

