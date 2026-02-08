Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Rioseco y El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal

La alcaldesa palmeña, Matilde Esteo, anuncia que en la zona de Pedro Díaz y La Graja habrá que esperar a que baje el caudal de los ríos Genil y Guadalquivir

En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal de Palma del Río, reunido este domingo.

Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal de Palma del Río, reunido este domingo. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

Las familias desalojadas en la zona de El Mohíno y en la calle Rioseco de Palma del Río ya pueden volver a sus casas, después de que en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se haya constatado que la ciudad afronta un nuevo escenario en el que en estas zonas "no hay peligro ninguno para las familias". Así lo ha comunicado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien ha informado también de que, según la información de la que disponen, los ríos Genil y Guadalquivir tienden a bajar su caudal, pero el Consistorio mantiene activado el plan de emergencia y ha pedido "prudencia extrema" porque se vuelve a la calma tensa.

Las familias de La Graja y Pedro Díaz "tienen que tener un poquito más de paciencia", ya que "hoy por hoy no podemos hacer otra cosa porque el caudal del Genil llega a las casas", indicaba la alcaldesa. Los vecinos de las huertas tendrán que seguir fuera de sus domicilios hasta que baje el caudal de forma segura. También las familias que viven cerca del Guadalquivir tendrán que permanecer fuera de sus viviendas. Desde el Consistorio, ha dicho, "vamos a mantener el alojamiento en hoteles a las personas que no pueden volver a sus casas", y también ha agradecido la predisposición de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Esteo ha comentado que, desde que comenzó el temporal, el Ayuntamiento y la Policía Local han registrado más de 500 llamadas en las líneas establecidas para esta situación de emergencia y ha agradecido a los técnicos municipales de apoyo que han prestado, así como a todos los que se han implicado.

Acceso a Pedro Díaz cortado. Palma del Río

Acceso a las huertas de Pedro Díaz, en Palma del Río, cortado por la inundación. / J. Muñoz

Estudian ayudas municipales para los afectados

La regidora recibió ayer la llamada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "me preguntó expresamente por los vecinos de Palma del Río y la situación. Quería trasladarme mucho ánimo y mucha fuerza a todos los ciudadanos que estamos sufriendo estas dos borrascas, que han tenido unas consecuencias devastadoras, y se interesó muchísimo por la situación que teníamos aquí", ha informado la alcaldesa. Ya en esa llamada, el presidente de la Junta también trasladó que están trabajando "en ayudas importantes, no solo a través del fondo de contingencia, sino también a través del Ministerio", ha explicado Esteo. Desde el Consistorio también confirman que se está estudiando la posibilidad de preparar un paquete de medidas municipal para los afectados.

Daños en caminos y accesos a fincas

Además de las ayudas para las personas de las casas anegadas, Esteo ha comentado que también tienen sus miras puestas en la agricultura y todas las fincas que han resultado anegadas por el desbordamiento de los ríos. Los técnicos municipales ya trabajan en recopilar los daños "en caminos y accesos a fincas" para establecer un plan de solicitud de ayudas para la reconstrucción. Estos días también se preparan todos los servicios posibles para ayudar a las labores de limpieza de los vecinos y evaluación de daños.

A lo largo de esta semana se trabajará en conocer todos los lugares afectados, cuantificar los daños y canalizar todas las ayudas que se puedan conseguir tanto para familias como para agricultores. Como dato importante, la alcaldesa ha trasladado que las solicitudes de ayuda alimentaria en Cruz Roja habían pasado "de 15 a 200" a causa de estos días de temporal donde muchos migrantes y jornaleros no han podido salir al campo a recolectar la naranja, principal motor económico del municipio.

La previsión meteorológica no augura más adversidades, por lo que se estima que en los próximos días la situación pueda volver a la normalidad.

