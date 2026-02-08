Los vecinos de Rioseco y El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal

Las familias desalojadas en la zona de El Mohíno y en la calle Rioseco de Palma del Río ya pueden volver a sus casas, después de que en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se haya constatado que la ciudad afronta un nuevo escenario en el que en estas zonas "no hay peligro ninguno para las familias". Así lo ha comunicado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien ha informado también de que, según la información de la que disponen, los ríos Genil y Guadalquivir tienden a bajar su caudal, pero el Consistorio mantiene activado el plan de emergencia y ha pedido "prudencia extrema" porque se vuelve a la calma tensa.

Las familias de La Graja y Pedro Díaz "tienen que tener un poquito más de paciencia", ya que "hoy por hoy no podemos hacer otra cosa porque el caudal del Genil llega a las casas", indicaba la alcaldesa. Los vecinos de las huertas tendrán que seguir fuera de sus domicilios hasta que baje el caudal de forma segura. También las familias que viven cerca del Guadalquivir tendrán que permanecer fuera de sus viviendas. Desde el Consistorio, ha dicho, "vamos a mantener el alojamiento en hoteles a las personas que no pueden volver a sus casas", y también ha agradecido la predisposición de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Esteo ha comentado que, desde que comenzó el temporal, el Ayuntamiento y la Policía Local han registrado más de 500 llamadas en las líneas establecidas para esta situación de emergencia y ha agradecido a los técnicos municipales de apoyo que han prestado, así como a todos los que se han implicado.

Acceso a las huertas de Pedro Díaz, en Palma del Río, cortado por la inundación. / J. Muñoz

Estudian ayudas municipales para los afectados

La regidora recibió ayer la llamada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "me preguntó expresamente por los vecinos de Palma del Río y la situación. Quería trasladarme mucho ánimo y mucha fuerza a todos los ciudadanos que estamos sufriendo estas dos borrascas, que han tenido unas consecuencias devastadoras, y se interesó muchísimo por la situación que teníamos aquí", ha informado la alcaldesa. Ya en esa llamada, el presidente de la Junta también trasladó que están trabajando "en ayudas importantes, no solo a través del fondo de contingencia, sino también a través del Ministerio", ha explicado Esteo. Desde el Consistorio también confirman que se está estudiando la posibilidad de preparar un paquete de medidas municipal para los afectados.

Daños en caminos y accesos a fincas

Además de las ayudas para las personas de las casas anegadas, Esteo ha comentado que también tienen sus miras puestas en la agricultura y todas las fincas que han resultado anegadas por el desbordamiento de los ríos. Los técnicos municipales ya trabajan en recopilar los daños "en caminos y accesos a fincas" para establecer un plan de solicitud de ayudas para la reconstrucción. Estos días también se preparan todos los servicios posibles para ayudar a las labores de limpieza de los vecinos y evaluación de daños.

A lo largo de esta semana se trabajará en conocer todos los lugares afectados, cuantificar los daños y canalizar todas las ayudas que se puedan conseguir tanto para familias como para agricultores. Como dato importante, la alcaldesa ha trasladado que las solicitudes de ayuda alimentaria en Cruz Roja habían pasado "de 15 a 200" a causa de estos días de temporal donde muchos migrantes y jornaleros no han podido salir al campo a recolectar la naranja, principal motor económico del municipio.

La previsión meteorológica no augura más adversidades, por lo que se estima que en los próximos días la situación pueda volver a la normalidad.

En Directo

Julia López Procesión de la Virgen de Luna, este domingo / Antonio Jesús Dueñas La Virgen de Luna ha emprendido ya el camino de regreso a Pozoblanco, antes de lo previsto. A las 14:30 horas la cofradía iniciaba los preparativos para encarar el camino y lo ha hecho con algo más de tiempo para que la Virgen llegue al Arroyo Hondo a la hora prevista, es decir, a las 18:30 horas. La cofradía ha querido ganarle algo de tiempo para afrontar el camino más pausadamente por el estado del mismo. La salida de la Virgen ha presentado la misma imagen inusual que el del resto de día de romería, un santuario con muy poca gente debido a las condiciones meteorológicas

José Muñoz Caro Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal de Palma del Río, reunido este domingo. / J. Muñoz Los vecinos de Rioseco El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal Las familias desalojadas en la zona de El Mohíno y en la calle Rioseco de Palma del Río ya pueden volver a sus casas, después de que en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se haya constatado que la ciudad afronta un nuevo escenario en el que en estas zonas "no hay peligro ninguno para las familias". Así lo ha comunicado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien ha informado también de que, según la información de la que disponen, los ríos Genil y Guadalquivir tienden a bajar su caudal, pero el Consistorio mantiene activado el plan de emergencia y ha pedido "prudencia extrema" porque se vuelve a la calma tensa. Las familias de La Graja y Pedro Díaz "tienen que tener un poquito más de paciencia", ya que "hoy por hoy no podemos hacer otra cosa porque el caudal del Genil llega a las casas", indicaba la alcaldesa. Los vecinos de las huertas tendrán que seguir fuera de sus domicilios hasta que baje el caudal de forma segura. También las familias que viven cerca del Guadalquivir tendrán que permanecer fuera de sus viviendas. Desde el Consistorio, ha dicho, "vamos a mantener el alojamiento en hoteles a las personas que no pueden volver a sus casas", y también ha agradecido la predisposición de los establecimientos hoteleros de la ciudad. [Lea aquí la noticia al completo]

Pilar Cobos Víctor Castro Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad. En estos momentos, almacenan 2.491 hectómetros cúbicos, de acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Se trata del resultado más alto desde el año 2015 y ha sido posible gracias a las últimas lluvias. No obstante, en algunos casos estas infraestructuras han superado ya su capacidad de almacenamiento y están desembalsando. El agua vertida en las últimas 24 horas desde las presas de la provincia suma 68 hectómetros cúbicos.

José A. Pérez Lunar Cientos de personas caminan por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura, este domingo. / Manuel Murillo Cientos de personas vuelven a pasar por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura Poco a poco, Córdoba va recobrando cierta normalidad y el pulso de la ciudad va, progresivamente, volviéndose menos acelerado, más tranquilo. Si esta mañana amaneció con cielos despejados y el sol volviendo a ser el astro rey, en una tregua de 24 horas sin lluvias, este mediodía, el Ayuntamiento ha decidido reabrir al tránsito peatonal el Puente Romano, cerrado desde el pasado viernes por la crecida del río Guadalquivir. El cierre fue adoptado por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica. Cientos de personas han asistido a la reapertura entre aplausos, y durante las primeras horas, la estructura ha tenido un ir y venir constante de multitud de ciudadanos. Tras comprobar que no hay afección en la estructura y que el puente se encuentra en buen estado, el Consistorio ha retirado las vallas y la seguridad en los dos extremos del viaducto. [Lea aquí la noticia completa]