El temporal mantiene cerradas este domingo 14 carreteras de la Diputación de Córdoba en la provincia

El mal estado del suelo y del firme de muchas carreteras, especialmente de la zona sur de la provincia de Córdoba, así como el desbordamiento de ríos y arroyos, mantiene cerradas este domingo 14 carreteras de titularidad provincial en Córdoba, que el paso de la borrasca Marta no ha hecho más que empeorar, ya que algunas llevan ya cerradas toda la semana por presentar enormes grietas, socavones y desprendimientos que han provocado su cierre y precisan una intervención de envergadura.

Según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, la inundación del río Salado ha provocado el corte de la CO-7207, de la CO-8209 a la aldea prieguense de El Tarajal.

Las carreteras de la Subbética

Por su parte, la CO-8203, que une Almedinilla con el límite provincial de Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue cortada en el término municipal prieguense por deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 0 y 4,1.

En Rute, la CO-6213, que discurre entre Cabra y Llanos de Don Juan, sigue cortada por desprendimiento de taludes y la crecida de un arroyo en los puntos 3,6 y 3,7.

En Iznájar está cerrada al tráfico la CO-8215, que une la carretera A-331 con El Higueral por Solerche (Iznájar), también por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 5,8 y 6,2.

En la comarca de La Vega, concretamente en Almodóvar, la crecida del río Guadalquivir en el puente de la CO-3313, ha obligado a cortar esta vía, que une la A-431 con la A-3051 entre los puntos 1,7 y 2, muy cerca de la Cooperativa Algodonera.

Socavón en la carretera provincial CO-3105 en Alcolea. / CÓRDOBA

El río Guadalquivir ha inundado también la CO-3310, que va de la A-445 a la A-3051 (carretera de la Margen Izquierda entre Córdoba y Almodóvar), del kilómetro 8 al 11.

En la Campiña Sur los cortes afectan a las carreteras CO-4205, que va desde la A-307 a Montemayor por la estación de este último municipio, por el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 5,375, en el término montemayorense; a la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el punto 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de La Zarza y Las Salinas y del río Salado, y a la CO-5211 de Aguilar de la Frontera a la A-3133 por el santuario de la Virgen de los Remedios, en este caso por el desbordamiento del río Cabra en el punto kilométrico 1,5.

En el Alto Guadalquivir solo se mantiene cortada una carretera, la CO-3201, que va de la A-309 a la A-3127 por la Campiña, debido al desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el kilómetro 6,5.

En la tarde de este sábado se cerró al tráfico la carretera que une El Carpio con la aldea de Maruanas y la A-306, la CO-3108, por inundación generalizada de la vía.

El deslizamiento de un terraplén en la CO-3406, que une la N-432 con Obejo, tiene cerrada al tráfico esta vía por el deslizamiento del terraplén en el punto 11,53, con afección sobre la explanación de la vía.

Un socavón en Alcolea

En Alcolea se ha cortado la carretera CO-3105, de la N-IVa a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles, debido a la apertura de un socavón a la altura del kilómetro 6,1.

Y en el norte de la provincia el corte afecta a la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, por la crecida del río Guadarramilla a la altura del kilómetro 4.

El temporal que azota a la provincia desde hace más de dos semanas deja ya numerosas carreteras y caminos de titularidad provincial con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, así como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que la Diputación de Córdoba está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización, indica la institución provincial.

En Directo

Hugo Gallardo Nuevos desalojos en Córdoba durante la noche del sábado Diez personas que viven en la zona de Las Cigüeñas, en la barriada de Alcolea, han sido desalojadas en la noche de este sábado, según ha podido confirmar este periódico. Además, la Guardia Civil ha desalojado a otras seis personas por precaución en Palma del Río.

Hugo Gallardo El Gobierno declarará la zona catastrófica en todos los lugares afectados en Andalucía por el temporal El Gobierno de España aprobará en el próximo consejo de ministros la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" (comúnmente denominada zona catastrófica) en todos los lugares afectados de Andalucia. Así lo ha confirmado este sábado la vicepresidenta primera María Jesús Montero en su visita a Villafranca. "No vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos". Dicha declaración irá acompañada de la solicitud del fondo de solidaridad de Europa, que también se pidió tras la Dana de Valencia, aunque ha reconocido que "cubrió una parte muy pequeña".

Pilar Cobos Los embalses de Córdoba rozan el 75% de llenado Los embalses de Córdoba rozan el 75% de llenado. Estas infraestructuras almacenan 2.483 hectómetros cúbicos, el mejor dato desde el año 2015, a pesar de que en las últimas 24 horas han aliviado 68 hectómetros cúbicos. [Lea aquí la noticia completa]

Aviso naranja en el oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes vientos La borrasca Marta va alejándose por el nordeste peninsular, pero dejando aún en aviso naranja algunas zonas del oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes rachas de viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el valle de Almanzora, Los Vélez, el Campo de Tabernas (Almería); Guadix y Baza (Granada) y el noroeste de Murcia se podrían dar rachas máximas de hasta 90 kilómetros hora (km/h), con vientos de componente oeste que suponen un "peligro importante".