El paso de la borrasca Marta

El temporal mantiene cerradas este domingo 14 carreteras de la Diputación de Córdoba en la provincia

Grietas, socavones, desprendimientos e inundaciones son las principales causas de los cortes de tráfico

En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Acceso a la carretera de Maruanas desde la A-306, en El Carpio, cortado por inundación.

Acceso a la carretera de Maruanas desde la A-306, en El Carpio, cortado por inundación. / Casavi

Emilia Lora

Emilia Lora

Córdoba

El mal estado del suelo y del firme de muchas carreteras, especialmente de la zona sur de la provincia de Córdoba, así como el desbordamiento de ríos y arroyos, mantiene cerradas este domingo 14 carreteras de titularidad provincial en Córdoba, que el paso de la borrasca Marta no ha hecho más que empeorar, ya que algunas llevan ya cerradas toda la semana por presentar enormes grietas, socavones y desprendimientos que han provocado su cierre y precisan una intervención de envergadura.

Según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, la inundación del río Salado ha provocado el corte de la CO-7207, de la CO-8209 a la aldea prieguense de El Tarajal.

Las carreteras de la Subbética

Por su parte, la CO-8203, que une Almedinilla con el límite provincial de Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue cortada en el término municipal prieguense por deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 0 y 4,1.

En Rute, la CO-6213, que discurre entre Cabra y Llanos de Don Juan, sigue cortada por desprendimiento de taludes y la crecida de un arroyo en los puntos 3,6 y 3,7.

En Iznájar está cerrada al tráfico la CO-8215, que une la carretera A-331 con El Higueral por Solerche (Iznájar), también por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 5,8 y 6,2.

En la comarca de La Vega, concretamente en Almodóvar, la crecida del río Guadalquivir en el puente de la CO-3313, ha obligado a cortar esta vía, que une la A-431 con la A-3051 entre los puntos 1,7 y 2, muy cerca de la Cooperativa Algodonera.

Socavón en la carretera provincial CO-3105 en Alcolea.

Socavón en la carretera provincial CO-3105 en Alcolea. / CÓRDOBA

El río Guadalquivir ha inundado también la CO-3310, que va de la A-445 a la A-3051 (carretera de la Margen Izquierda entre Córdoba y Almodóvar), del kilómetro 8 al 11.

En la Campiña Sur los cortes afectan a las carreteras CO-4205, que va desde la A-307 a Montemayor por la estación de este último municipio, por el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 5,375, en el término montemayorense; a la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el punto 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de La Zarza y Las Salinas y del río Salado, y a la CO-5211 de Aguilar de la Frontera a la A-3133 por el santuario de la Virgen de los Remedios, en este caso por el desbordamiento del río Cabra en el punto kilométrico 1,5.

En el Alto Guadalquivir solo se mantiene cortada una carretera, la CO-3201, que va de la A-309 a la A-3127 por la Campiña, debido al desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el kilómetro 6,5.

En la tarde de este sábado se cerró al tráfico la carretera que une El Carpio con la aldea de Maruanas y la A-306, la CO-3108, por inundación generalizada de la vía.

El deslizamiento de un terraplén en la CO-3406, que une la N-432 con Obejo, tiene cerrada al tráfico esta vía por el deslizamiento del terraplén en el punto 11,53, con afección sobre la explanación de la vía.

Un socavón en Alcolea

En Alcolea se ha cortado la carretera CO-3105, de la N-IVa a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles, debido a la apertura de un socavón a la altura del kilómetro 6,1.

Y en el norte de la provincia el corte afecta a la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, por la crecida del río Guadarramilla a la altura del kilómetro 4.

El temporal que azota a la provincia desde hace más de dos semanas deja ya numerosas carreteras y caminos de titularidad provincial con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, así como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que la Diputación de Córdoba está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización, indica la institución provincial.

