Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | TemporalFotogalería | Córdoba, al solRegresan los desalojadosReabre el Puente RomanoZona catastróficaCaudalEmbalsesImágenes aéreasPalma del RíoCarreteras
instagramlinkedin

Temporal

Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada

Uno de los afectados estaba atrapado en el coche y presentaba signos de hipotermia, mientras que el otro fue evacuado con dolor de cadera

Última hora del temporal en Córdoba y Andalucía, en directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, la crecida del río Guadalquivir y los avisos de la Aemet

Los bomberos evacúan a uno de los hombre rescatados este domingo en Palma del Río.

Los bomberos evacúan a uno de los hombre rescatados este domingo en Palma del Río. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba han rescatado este domingo a dos personas en zonas inundadas de Palma del Río. Aunque el sol se ha impuesto este domingo en la provincia, tras dos semanas de temporales, el riesgo no ha desaparecido: las inundaciones siguen afectando a algunos puntos de la provincia, por lo que conviene mantener la prudencia. Las zonas afectadas por la crecida de los cauces siguen siendo peligrosas y así lo demuestran los dos rescates realizados por los bomberos de la Diputación a lo largo de la jornada dominical.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 15.50 horas, cuando la Guardia Civil alertó de la caída de un hombre que había salido a buscar espárragos en un área todavía anegada. El acceso resultó complicado y fue necesario el uso de equipos de excarcelación para llegar hasta el afectado, que fue evacuado y trasladado a un centro sanitario al presentar dolor en la cadera.

Los bomberos acompañan a uno de los rescatados en Palma del Río.

Los bomberos acompañan a uno de los rescatados en Palma del Río. / Córdoba

Atrapado en el coche y con signos de hipotermia

Apenas cuarenta minutos después, en torno a las 16.30 horas, se produjo el segundo rescate en la Huerta de El Corvo, uno de los puntos castigados por la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir y que permanece desalojado. Un hombre quedó atrapado dentro de su vehículo al quedar cubierto por el agua gran parte del coche.

Los bomberos tuvieron que acceder hasta la zona inundada para sacar al ocupante, una operación que se prolongó hasta las 18.00 horas debido a la dificultad del terreno. El hombre presentaba los primeros síntomas de hipotermia, aunque pudo abandonar el lugar por su propio pie tras el rescate.

Noticias relacionadas y más

En ambos operativos participaron tres efectivos y tres vehículos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Las actuaciones se produjeron en una jornada de estabilidad meteorológica, bajo la influencia de la borrasca Marta, pero con un escenario que sigue obligando a extremar la prudencia en los entornos afectados por las inundaciones en el valle del Guadalquivir.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
  8. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

El Gobierno declarará zona catastrófica todas las áreas afectadas por el temporal en Andalucía

Pozoblanco recibe a la Virgen de Luna tras una romería atípica por el temporal

Pozoblanco recibe a la Virgen de Luna tras una romería atípica por el temporal

Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada

Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada

El temporal sigue afectando a las carreteras de Córdoba: estas son las vías cortadas hoy domingo

El temporal sigue afectando a las carreteras de Córdoba: estas son las vías cortadas hoy domingo

Presentado en Cabra el cartel taurino del Sábado Santo: estos son los detalles de la corrida

El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto con epicentro en Carcabuey

Los vecinos de Rioseco y El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal

Los vecinos de Rioseco y El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal

El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol

El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol
Tracking Pixel Contents