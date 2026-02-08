Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada

Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba han rescatado este domingo a dos personas en zonas inundadas de Palma del Río. Aunque el sol se ha impuesto este domingo en la provincia, tras dos semanas de temporales, el riesgo no ha desaparecido: las inundaciones siguen afectando a algunos puntos de la provincia, por lo que conviene mantener la prudencia. Las zonas afectadas por la crecida de los cauces siguen siendo peligrosas y así lo demuestran los dos rescates realizados por los bomberos de la Diputación a lo largo de la jornada dominical.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 15.50 horas, cuando la Guardia Civil alertó de la caída de un hombre que había salido a buscar espárragos en un área todavía anegada. El acceso resultó complicado y fue necesario el uso de equipos de excarcelación para llegar hasta el afectado, que fue evacuado y trasladado a un centro sanitario al presentar dolor en la cadera.

Los bomberos acompañan a uno de los rescatados en Palma del Río. / Córdoba

Atrapado en el coche y con signos de hipotermia

Apenas cuarenta minutos después, en torno a las 16.30 horas, se produjo el segundo rescate en la Huerta de El Corvo, uno de los puntos castigados por la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir y que permanece desalojado. Un hombre quedó atrapado dentro de su vehículo al quedar cubierto por el agua gran parte del coche.

Los bomberos tuvieron que acceder hasta la zona inundada para sacar al ocupante, una operación que se prolongó hasta las 18.00 horas debido a la dificultad del terreno. El hombre presentaba los primeros síntomas de hipotermia, aunque pudo abandonar el lugar por su propio pie tras el rescate.

En ambos operativos participaron tres efectivos y tres vehículos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Las actuaciones se produjeron en una jornada de estabilidad meteorológica, bajo la influencia de la borrasca Marta, pero con un escenario que sigue obligando a extremar la prudencia en los entornos afectados por las inundaciones en el valle del Guadalquivir.

En Directo

Manuel Á. Larrea Córdoba suma 22 emergencias este domngo y registra 1.028 desde el inicio de los temporales Los servicios de Emergencias han tenido que atender este domingo 22 emergencias en la provincia de Córdoba. Con estas, Córdoba ya suma 1.028 incidencias desde el inicio de los temporales.

Araceli R. Arjona Córdoba vuelve a respirar con la bajada del nivel del río y autoriza los primeros realojos Doce días después de la irrupción del tren de borrascas que ha puesto bocabajo a la provincia de Córdoba, una de las afectadas en Andalucía por la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos, la ciudad ha vuelto este domingo a respirar para iniciar el camino hacia la normalidad. Por delante quedan todavía semanas hasta que todos los que han tenido que abandonar sus casas puedan dormir tranquilos. De momento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, coincidían esta mañana en que «lo peor ya ha pasado». La noche del sábado, como se esperaba, fue una de las más inquietantes, ya que el río llegó a superar los seis metros de lámina de agua, pero afortunadamente, la borrasca Marta dejó menos agua de la esperada en la punta de cuenca y no fue necesario realizar más desalojos de los ya ejecutados, según el alcalde. Lee la noticia completa.

Manuel Á. Larrea Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba han rescatado este domingo a dos personas en zonas inundadas de Palma del Río. Aunque el sol se ha impuesto este domingo en la provincia, tras dos semanas de temporales, el riesgo no ha desaparecido: las inundaciones siguen afectando a algunos puntos de la provincia, por lo que conviene mantener la prudencia. Las zonas afectadas por la crecida de los cauces siguen siendo peligrosas y así lo demuestran los dos rescates realizados por los bomberos de la Diputación a lo largo de la jornada dominical. La noticia completa, aquí.

Miguel Heredia Córdoba inicia el retorno a los hogares tras las inundaciones: «Ha sido como nacer de nuevo» Después de varios días marcados por la lluvia persistente, el miedo y la incertidumbre, Córdoba amaneció este domingo con una imagen largamente esperada. Sin avisos por precipitaciones y tras una noche de tregua, algunos vecinos de las barriadas del entorno del aeropuerto, Majaneque, Fontanar de Quintos y Alcolea comenzaron a recuperar el acceso pleno a sus domicilios. No fue un regreso generalizado ni definitivo para todos, pero sí un paso adelante tras jornadas de desgaste emocional y físico, según relatan los protagonistas. Más información.