Presentado en Cabra el cartel taurino del Sábado Santo: estos son los detalles de la corrida

El festejo, que se celebrará el sábado 4 de abril de 2026, marcará el inicio de una nueva etapa en el coso egabrense

Carlos López, José Luis Alatorre, Fernando Priego, Borja Jiménez y Javier Jiménez.

José Moreno

José Moreno

El Círculo de la Amistad de Cabra acogió en la mañana de este domingo 8 de febrero la presentación oficial del cartel taurino para el próximo Sábado Santo en el coso egabrense. El acto contó con la participación del empresario José Luis Alatorre; el torero Borja Jiménez; el presidente de la sociedad propietaria de la plaza de toros, Carlos López; el alcalde de la ciudad, Fernando Priego, y Javier Jiménez como presentador.

El festejo, que se celebrará el sábado 4 de abril de 2026, marcará el inicio de una nueva etapa en el coso egabrense bajo la gestión del empresario mexicano José Luis Alatorre, al frente de la empresa Feria Toro, recientemente adjudicataria de la plaza. Para esta fecha de especial arraigo histórico, se ha anunciado una corrida de máxima expectación, integrada por tres figuras del toreo actual: Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez, que lidiarán una corrida del hierro del maestro Capea, una ganadería de contrastadas garantías.

Durante su intervención, Alatorre señaló que el planteamiento del festejo pretende rendir tributo a la Semana Santa de Cabra, declarada de Interés Turístico Nacional, integrando el espectáculo taurino dentro del calendario cultural de la ciudad.

José Luis Alatorre cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito taurino en México, donde ha gestionado plazas como Pachuca —de primera categoría administrativa—, Huamantla o La Florecita, esta última con una marcada vocación para la promoción de novilladas.

La presentación del cartel ha despertado una notable expectación entre los aficionados locales, que ven en esta propuesta una firme apuesta por devolver al coso egabrense el protagonismo taurino en una de las fechas clave de su calendario.

