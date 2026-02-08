Pozoblanco recibe este domingo a la Virgen de Luna tras una romería atípica por el temporal

Quienes atesoran décadas como hermanos de la Cofradía de la Virgen de Luna no saben precisar este domingo otro año como el vivido hoy en la romería de la patrona de Pozoblanco. Si cada año los asistentes se cuentan por miles, en esta ocasión apenas llegaron a unos cientos las personas que desafiaron al frío -la lluvia dio una tregua- y, sobre todo, al mal estado del terreno, que ha limitado el transporte al autobús. Esa justificada decisión y la imposibilidad de llevar a cabo la romería con normalidad, además de que la eucaristía se desarrollase en el interior del santuario, redujo ostensiblemente el trasiego de personas por los aledaños de la ermita.

Unas horas antes, los hermanos cumplieron con todos sus ritos: llamada de los cofrades, recogida de la bandera, del capitán, de las autoridades y autorización en Santa Catalina para afrontar la recogida de la imagen.

Las primeras descargas dejaron ese olor a pólvora que no se puede disociar de esta festividad y el camino se emprendió hasta el arroyo Hondo. De ahí hasta el santuario, en autobús y a esperar a la celebración de la eucaristía resguardándose, eso sí, de las bajas temperaturas.

La bandera ondea ante la Virgen de Luna a la salida del santuario en la romería de Pozoblanco. / Antonio Jesús Dueñas

Algunos fieles han hecho el camino andando

La otra alternativa al autobús fue cubrir los algo más de catorce kilómetros andando, y hubo quien no faltó a la cita. Una de ellas, Diana Martín, relataba a su llegada que "nos vamos al Camino de Santiago lloviendo y no pasa nada. Hay mucha gente que le habría gustado poder hacerlo y que no puede ni asistir a la eucaristía por falta de espacio, yo la acompaño de alguna forma". A las once y media, mientras llegaban quienes se animaron a ir andando y los primeros autobuses, comenzó una eucaristía, que tuvo sus momentos más emocionantes en la jura de bandera de Erika Bravo, en la despedida por jubilación de Antonio Sánchez y Andrés García y la imposición de la medalla de plata a Pedro Fernández.

Salida más temprana para ganar tiempo

La romería, la más atípica vivida en décadas, siguió con la cofradía adelantando la comida para ganar algo de tiempo en la salida de la Virgen. La imagen abandonó el santuario a las 14.30 horas para tener algo más de margen para afrontar el camino con más garantías.

A las 18.30, a la hora prevista, la imagen se ha atisbado desde el arroyo Hondo, lugar donde se han congregado muchos ciudadanos para ver a la patrona en sus primeros minutos en la localidad, lugar al que han llegado los ofrecimientos del hornazo y donde se han iniciado las paradas para cumplir con todos los ritos establecidos. Finalmente, la cofradía ha podido cumplir con todos los rituales y la Virgen de Luna descansará desde esta noche en la parroquia de Santa Catalina.