El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto con epicentro en Carcabuey

El seísmo ha tenido una magnitud de 1,7 y se ha sentido a las 7.38 horas

Terremoto con epicentro en Carcabuey registrado este domingo por el IGN.

Terremoto con epicentro en Carcabuey registrado este domingo por el IGN. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Un terremoto de magnitud 1,7 se ha registrado en la mañana de este domingo en el municipio de Carcabuey, en plena Subbética, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo se ha producido a las 7.38 horas y ha tenido su epicentro en el término municipal.

El temblor se ha producido en un contexto marcado por el intenso temporal -sin que guarde relación- que afecta a la provincia desde hace varias semanas, con un tren de borrascas que se ha cebado especialmente con la Subbética, donde las lluvias han sido persistentes y en algunos casos muy abundantes.

Serie de seísmos en Málaga y Cádiz

En Andalucía, el sureste de Málaga y Cádiz vienen registrando una serie de seísmos que comenzó el 3 de febrero, movimientos que se concentran en un área de 35 kilómetros de diámetro y que han sido sentidos por la población. No obstante, los expertos descartan que exista relación entre las precipitaciones y la actividad sísmica. Científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han señalado recientemente que no hay evidencias científicas que vinculen las lluvias con los terremotos.

El investigador del IGME-CSIC Raúl Pérez ha explicado a Efe que la Red Sísmica Nacional ha analizado estos movimientos -algunos de ellos sentidos por la población en localidades como Gaucín, Cortes de la Frontera o Casares- sin encontrar un nexo que permita hablar de hidrosismos, es decir, terremotos provocados por las precipitaciones. Según ha subrayado, se trata de una zona tectónicamente activa y los seísmos registrados “entran dentro de lo normal”.

Pérez ha reconocido, eso sí, que la coincidencia temporal de fenómenos como las inundaciones derivadas del temporal y los terremotos puede incrementar la sensación de inseguridad entre la población, aunque ha insistido en que no existe relación causal entre ambos. En el caso de Carcabuey, el seísmo ha sido de baja magnitud.

