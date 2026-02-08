El Gobierno declarará zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal en Andalucía

El Gobierno de España aprobará en Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, comúnmente conocida como zona catastrófica, en todos los municipios de Andalucía que han sufrido las consecuencias del último temporal.

Así lo ha confirmado este domingo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a Villafranca, una de las localidades en riesgo donde se llevó a cabo el desalojo preventivo de 73 personas. Montero ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con los territorios afectados, asegurando que “no vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos”.

La declaración llevará aparejada la activación de un fondo de contingencia económico que permitirá atender con rapidez los daños ocasionados, especialmente en infraestructuras como carreteras y en las viviendas de los damnificados. Además, el Gobierno solicitará la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, un mecanismo ya activado tras la DANA de Valencia, aunque la vicepresidenta ha reconocido que su tramitación es compleja y que su cobertura no es inmediata ni especialmente generosa: "En Valencia cubrió una parte muy pequeña".

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, este domingo, en Villafranca. / Víctor Castro

En este sentido, Montero ha recalcado que la respuesta ante la emergencia debe ser coordinada: “Aquí no se trata de pedir a otras administraciones, sino de que cada una ponga lo mejor de sí misma”.

Operativo de emergencias

Durante el temporal, el Estado ha desplegado en Andalucía un operativo de más de 11.000 efectivos, entre agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha informado Montero.

A este dispositivo se suman 40 técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que trabajan en el análisis de los movimientos de tierra en Grazalema, uno de los puntos que más preocupa actualmente a las administraciones.

En esta localidad se decretó la evacuación total de la población, una medida que ha afectado a unas 1.500 personas, ante el riesgo derivado de los deslizamientos del terreno.

En Directo

Julia López Procesión de la Virgen de Luna, este domingo / Antonio Jesús Dueñas La Virgen de Luna ha emprendido ya el camino de regreso a Pozoblanco, antes de lo previsto. A las 14:30 horas la cofradía iniciaba los preparativos para encarar el camino y lo ha hecho con algo más de tiempo para que la Virgen llegue al Arroyo Hondo a la hora prevista, es decir, a las 18:30 horas. La cofradía ha querido ganarle algo de tiempo para afrontar el camino más pausadamente por el estado del mismo. La salida de la Virgen ha presentado la misma imagen inusual que el del resto de día de romería, un santuario con muy poca gente debido a las condiciones meteorológicas

José Muñoz Caro Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal de Palma del Río, reunido este domingo. / J. Muñoz Los vecinos de Rioseco El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal Las familias desalojadas en la zona de El Mohíno y en la calle Rioseco de Palma del Río ya pueden volver a sus casas, después de que en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se haya constatado que la ciudad afronta un nuevo escenario en el que en estas zonas "no hay peligro ninguno para las familias". Así lo ha comunicado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien ha informado también de que, según la información de la que disponen, los ríos Genil y Guadalquivir tienden a bajar su caudal, pero el Consistorio mantiene activado el plan de emergencia y ha pedido "prudencia extrema" porque se vuelve a la calma tensa. Las familias de La Graja y Pedro Díaz "tienen que tener un poquito más de paciencia", ya que "hoy por hoy no podemos hacer otra cosa porque el caudal del Genil llega a las casas", indicaba la alcaldesa. Los vecinos de las huertas tendrán que seguir fuera de sus domicilios hasta que baje el caudal de forma segura. También las familias que viven cerca del Guadalquivir tendrán que permanecer fuera de sus viviendas. Desde el Consistorio, ha dicho, "vamos a mantener el alojamiento en hoteles a las personas que no pueden volver a sus casas", y también ha agradecido la predisposición de los establecimientos hoteleros de la ciudad. [Lea aquí la noticia al completo]

Pilar Cobos Víctor Castro Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad. En estos momentos, almacenan 2.491 hectómetros cúbicos, de acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Se trata del resultado más alto desde el año 2015 y ha sido posible gracias a las últimas lluvias. No obstante, en algunos casos estas infraestructuras han superado ya su capacidad de almacenamiento y están desembalsando. El agua vertida en las últimas 24 horas desde las presas de la provincia suma 68 hectómetros cúbicos.

José A. Pérez Lunar Cientos de personas caminan por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura, este domingo. / Manuel Murillo Cientos de personas vuelven a pasar por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura Poco a poco, Córdoba va recobrando cierta normalidad y el pulso de la ciudad va, progresivamente, volviéndose menos acelerado, más tranquilo. Si esta mañana amaneció con cielos despejados y el sol volviendo a ser el astro rey, en una tregua de 24 horas sin lluvias, este mediodía, el Ayuntamiento ha decidido reabrir al tránsito peatonal el Puente Romano, cerrado desde el pasado viernes por la crecida del río Guadalquivir. El cierre fue adoptado por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica. Cientos de personas han asistido a la reapertura entre aplausos, y durante las primeras horas, la estructura ha tenido un ir y venir constante de multitud de ciudadanos. Tras comprobar que no hay afección en la estructura y que el puente se encuentra en buen estado, el Consistorio ha retirado las vallas y la seguridad en los dos extremos del viaducto. [Lea aquí la noticia completa]