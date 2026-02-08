ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río

El gestor ferroviario ADIF está a la espera de la redacción del proyecto para una reforma completa de la línea ferroviaria entre Palma del Río y Villa del Río, un tramo de 106 kilómetros que lleva dos años arrastrando problemas. Los últimos han sido en la estación término: a finales de enero las lluvias derribaron un muro que obligó a cortar la circulación, mientras que al paso de la borrasca Leonardo el agua inundó las vías en el mismo punto.

La compañía estatal adjudicó la redacción del proyecto a una consultora en octubre de 2024. Es un plan muy ambicioso, como lo demuestra el coste tan sólo de redactar los estudios previos, que ascendió a 7,4 millones de euros. El plazo para elaborar esos informes y toda la documentación era de dos años, de modo que acaba a finales de este año. Fuentes de ADIF han confirmado que no se han producido retrasos ni problemas en la redacción del proyecto, por lo que los plazos siguen siendo los mismos.

Dicho estudio, tal como se anunció en su día, servirá para renovar todos los elementos de la vía y su electrificación, adaptar los gálibos -anchura y altura permitida en la línea, un factor clave en los túneles y puentes- y reforzar las infraestructuras (drenajes, pasos inferiores, trincheras y terraplenes). Además, en las estaciones del trazado «se racionalizarán las vías, se renovará la catenaria y se mejorará el cruce entre andenes».

Incidencias en las vías

ADIF encargó el proyecto justo cuando comenzaron los problemas en las vías. El sindicato ferroviario Semaf ha indicado a Diario CÓRDOBA que en el verano de 2024 las condiciones en la vía férrea se habían deteriorado hasta el punto de que tener que establecer numerosas limitaciones de velocidad. Estas fuentes señalan que ahora mismo hay 28 restricciones de velocidad entre Córdoba y Jaén, con tres puntos (uno de ellos precisamente en Villa del Río) donde los trenes sólo pueden circular a 10 km/ hora. «La situación es crítica y estos días, con el temporal, ha habido desprendimiento de trincheras y se ha limitado el paso», indican desde Semaf.

La redacción del proyecto es necesaria, pero su conclusión no conlleva un inicio de las obras a corto y puede que ni a medio plazo. Fuentes de ADIF reconocen que «todavía queda un escenario administrativo importante».

Usuarios suben a un tren en Palma del Río, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Tras conocer el estudio informativo, donde además de todos los detalles técnicos se debería revelar el coste de la intervención en esta línea ferroviaria, comienza un largo proceso administrativo.

En primer lugar, el Gobierno tendrá que aprobar los fondos e incluirlos en sus presupuestos, lo que supone una decisión no sólo económica sino también política. Sólo después daría comienzo el proceso de licitación pública para más tarde ejecutar las obras en sí. En obras tan complejas, pueden pasar años incluso en el mejor de los casos.

Las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río

Por otro lado, ADIF también está pendiente de recibir los proyectos técnicos para adaptar las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río para que puedan volver a recibir pasajeros. Ambas localidades se encuentran en la línea del llamado Tren de Proximidad, pero sus instalaciones están obsoletas, de ahí que sea necesaria una reforma completa.

Los documentos técnicos, según ADIF, también estarán listos este año, ya que se encargaron a principios de 2025. Queda por saber si el Gobierno renovará el Tren de Proximidad, un proyecto piloto que cumple sus tres años de vida en unos meses. A finales del año pasado, este periódico consultó al Ministerio de Transportes sobre su intención al respecto. La respuesta fue que aún estaba en estudio.