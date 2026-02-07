La UME utiliza tecnología lucentina para producir agua potable en pueblos aislados de Andalucía por el temporal

La sucesión de borrascas está poniendo al límite a pueblos y comarcas de Andalucía. Incluso para beber agua, paradójicamente, con la que está cayendo. Es el caso, sin ir más lejos, de unos 12.000 vecinos de Rute e Iznájar. La influencia del movimiento de barro en el manantial de La Hoz ha incrementado el nivel de turbidez, revocando la aptitud para su consumo desde los grifos. Desde este viernes, camiones cisterna de la Diputación de Córdoba están abasteciendo de agua a los vecinos.

El agua potable también ha supuesto un problema en pueblos aislados como San Martín del Tesorillo (Cádiz) y el entorno de El Secadero (Málaga), dos zonas muy comprometidas por las inundaciones del Guadiaro, donde se ha tenido que desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) esta miércoles y este sábado (por segunda vez) montando un operativo especial ante el aislamiento por carretera y el riesgo que conlleva para personas vulnerables que puedan tener una emergencia sanitaria en esa situación. Además, también se han visto afectadas las comunicaciones a través de teléfono móvil.

Para garantizar luz e internet la UME ha instalado grupos electrógenos por si se producen nuevos cortes y hay un helicóptero disponible ante cualquier emergencia. Respecto al agua, la solución proviene de la tecnología de una empresa lucentina, Genaq, del grupo Keyter, a través de sus máquinas generadoras de agua potable capaces de producirla a partir de la humedad ambiental.

Vehículos del Consorcio de Bomberos apoyados por maquinaria y equipos de conservación de la Junta han retirado elementos que se encontraban en la vía de la zona rural de Los Pinares para habilitarla para acceder a El Secadero, que permanecía incomunicado / CÓRDOBA

Ejércitos como el español, el estadounidense o el francés cuentan con estos generadores atmosféricos de agua destinados a campamentos militares, civiles o desastres naturales que han demostrado una aplicación muy útil. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía adquirió precisamente el pasado mes de diciembre dos de estas máquinas, de tecnología lucentina, para usarlas en emergencias.

Orgullo local

Desde Lucena, su alcalde, Aurelio Fernández, ha confesado su "orgullo" al comprobar la eficiencia de la tecnología local ante la emergencia andaluza. También lo ha reconocido el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, celebrando la "anticipación y planificación" de la administración autonómica.

Fernández también se ha puesto en contacto este sábado con los alcaldes de ambas localidades de la Subbética para poner a su disposición cualquier ayuda que pudieran requerir, según ha informado.