El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

El Teatro El Jardinito acogió en la noche del viernes y la madrugada de este sábado la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cabra 2026, una cita marcada por la dificultad de las deliberaciones y el alto nivel mostrado por las siete formaciones participantes en el mismo -cinco comparsas y dos chirigotas-, tras las semifinales que tuvieron lugar el fin de semana anterior y a las que concurrieron un total de diez grupos procedentes de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Córdoba.

Siete horas de actuaciones

Un ambiente de fiesta con un público totalmente entregado desde el primer momento a lo largo de cerca de siete horas de actuaciones, que, con la entrega de premios pasadas las 2.30 horas, puso el broche final a una intensa edición del concurso, que volvió a confirmar al Carnaval egabrense como una de las citas más consolidadas y participativas del calendario festivo de la comarca de la Subbética.

En la modalidad de chirigotas, el primer premio fue para Tenéis el Cielo Ganao, de Cabra, y el segundo para Los Working Dead, de Torredojimeno (Jaén). En comparsas, el primer premio fue para El Verdugo, de Vilches (Jaén); el segundo para Robin Ojú, de Martos (Jaén); el tercero para La Partida, de Loja (Granada); el cuarto para La Pillería, de Alcalá la Real (Jaén), y el quinto para La Llave, de Campillos (Málaga).