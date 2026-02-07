Agrupaciones carnavalescas
El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra
Una decena de agrupaciones de cuatro provincias han participado en la presente edición en el certamen, celebrado en El Jardinito
El Teatro El Jardinito acogió en la noche del viernes y la madrugada de este sábado la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cabra 2026, una cita marcada por la dificultad de las deliberaciones y el alto nivel mostrado por las siete formaciones participantes en el mismo -cinco comparsas y dos chirigotas-, tras las semifinales que tuvieron lugar el fin de semana anterior y a las que concurrieron un total de diez grupos procedentes de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Córdoba.
Siete horas de actuaciones
Un ambiente de fiesta con un público totalmente entregado desde el primer momento a lo largo de cerca de siete horas de actuaciones, que, con la entrega de premios pasadas las 2.30 horas, puso el broche final a una intensa edición del concurso, que volvió a confirmar al Carnaval egabrense como una de las citas más consolidadas y participativas del calendario festivo de la comarca de la Subbética.
En la modalidad de chirigotas, el primer premio fue para Tenéis el Cielo Ganao, de Cabra, y el segundo para Los Working Dead, de Torredojimeno (Jaén). En comparsas, el primer premio fue para El Verdugo, de Vilches (Jaén); el segundo para Robin Ojú, de Martos (Jaén); el tercero para La Partida, de Loja (Granada); el cuarto para La Pillería, de Alcalá la Real (Jaén), y el quinto para La Llave, de Campillos (Málaga).
