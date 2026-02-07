La borrasca Marta atraviesa la provincia de Córdoba
La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"
La calle Rioseco vuelve a inundarse al colapsar las alcantarillas debido a la gran cantidad de lluvia recibida
La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
La calle Rioseco de Palma del Río ha vuelto a inundarse a primera hora de la tarde de este sábado debido a la cantidad de lluvia acumulada tras las últimas lluvias de la borrasca Marta, lo que ha hecho que las alcantarillas no puedan canalizar el agua recibida. El nivel del río Genil está taponando en gran parte el desagüe existente en Siete Revueltas, reduciéndose así la capacidad de evacuar las aguas de lluvia y llegando a rebosar por las tapas de esa zona de Rioseco.
En Siete Revueltas se encuentra el aliviadero de aguas pluviales y es el punto más bajo de evacuación de estas alcantarillas. Si deja de llover, las alcantarillas hacen su trabajo rápidamente, pero la lluvia que lleva cayendo desde esta mañana en la localidad hace imposible que puedan absorberla toda.
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ya informó junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, que se había decidido cortar el tráfico rodado en Rioseco desde la avenida Pío XII hasta la calle Siete Revueltas para evitar riesgos. La alternativa al tráfico rodado se ofrece en un solo sentido, abriendo al tráfico una zona prioritariamente peatonal como es la Plaza Mayor de Andalucía y la calle Feria.
Los bomberos han tenido que sacar agua de parkings
La ciudad sigue preocupada por la calle Rioseco, donde 80 personas viven en incertidumbre continua. En 2010 ya se anegaron sus casas al subir el agua por los desagües y alcantarillas. Por ello, ahora "miramos a las alcantarillas, ya que si están colmadas se inunda toda la calle", ha explicado Esteo, informando que también los bomberos han tenido que intervenir en este entorno desaguando zonas bajas como parkings.
En estos momentos, unas 150 personas continúan desalojadas y pendientes de la crecida de los ríos Genil y Guadalquivir. "Tenemos activos todos los recursos técnicos y humanos posibles para ayudar a las personas", ha afirmado la alcaldesa, y la prioridad se centra en sus vidas y su seguridad. Agradece la alcaldesa la paciencia de los vecinos que permanecen ya varios días fuera de sus casas y "no pueden volver", y recuerda que para comunicar cualquier incidencia "estamos en contacto directo con ellos con un grupo de whatsapp en el que está el Ayuntamiento".
Nueve familias alojadas en hoteles
Tras la reunión del comité asesor del plan de emergencias municipal, Esteo ha actualizado la situación actual en la ciudad, donde "tenemos ahora mismo cerca de 150 personas que se han desalojado voluntariamente de sus casas. Realojadas en hoteles tenemos ahora mismo a 30 personas", una cifra que "va en aumento porque las personas nos están solicitando este recurso", indica la alcaldesa. Son nueve familias las que están usando esa alternativa habitacional que ha facilitado el Ayuntamiento desde el primer momento en el que se conocía la previsión meteorológica. También tienen realojados a nueve perros gracias a esta solución que también proporciona el Consistorio.
"No miramos solamente a un río, miramos a dos", repite la alcaldesa, quien ha agradecido la presencia de la subdelegada y toda la colaboración que están prestando las distintas administraciones. López Losilla también ha destacado esta armonía y pone a disposición del municipio "todos los efectivos necesarios" para velar por la seguridad de los vecinos.
El Consistorio ha reforzado también la Policía Local. "Tenemos ahora mismo a tres patrullas en nuestras calles, dando cobertura a la multitud de incidencias que estamos teniendo, gracias a que hemos completado toda la plantilla", ha afirmado Esteo.
Manuel Á. Larrea
¿Dejará de llover este sábado?
La Aemet ha dejado este sábado unos 30 litros de agua en Córdoba capital, a la espera de que, hasta las 18.00 horas, caigan los más de 10 litros por metro cuadrado que prevén los expertos. Pero, ¿dejará de llover en algún momento este sábado? Los pronósticos apuntan a una breve tregua hasta las 20.00 horas. Después, las primeras horas de la noche estarán marcadas por la lluvia. Se esperan más de 5 litros hasta las 23.00 horas, cuando, al fin, según la Aemet, cesarán.
Más de 160 evacuados en la provincia de Sevilla por el temporal, con más de 1.500 efectivos desplegados
El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Curry Toscano Rodero, ha acompañado este sábado a la vicepresidenta María Jesús Montero en su visita a la presa de Torre del Águila, que se encuentra en nivel rojo por la situación derivada del temporal. Según la información trasladada, ya se ha procedido al desalojo de 13 personas en el entorno afectado.
En el conjunto de la provincia, el Gobierno de España cifra en más de 160 los evacuados y en más de 1.500 los efectivos desplegados para atender incidencias y reforzar la coordinación ante la evolución del episodio meteorológico.
José Muñoz Caro
Manuel Á. Larrea
El Guadalquivir vuelve a crecer
El río Guadalquivir está volviendo a crecer. La borrasca Marta ha descargado con intensidad en diferentes puntos de la provincia. En la capital, han caído casi 30 litros hasta las 16.00 horas. A eso se suma el agua de los desembalses que se están produciendo desde esta mañana. El río, que por la mañana había bajado de nivel ligeramente respecto al viernes, se está agrandando de nuevo y ya vuelve a superar los 5,3 metros.
Manuel Á. Larrea
Las horas de más lluvia este sábado en Córdoba
Las horas de más lluvia este sábado ya están aquí. Según la previsión de la Aemet hasta las 18.00 horas la borrasca Marta dejará hasta 15 litros por metro cuadrado en la capital de Córdoba, que se encuentra, como el resto de la provincia, en aviso naranja.
